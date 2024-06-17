多用途彩妝推薦2024｜記者評測5彩妝Hourglass實用、這款新手必入

【旅行多用途彩妝/多功能化妝品】難得去旅行，當然要化妝影靚相！所以，在「執喼」收拾化妝品時，帶備一物多用、輕巧便攜的多用途彩妝，既可以為你減輕行李負擔，亦可預留更多空間放置戰利品。這次《01女生》4位記者為大家推介旅行必備多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果，大家入手多用途彩妝時，可以參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：5大好用、高CP多用途化妝品推薦！

記者評測：5大好用、高CP多用途化妝品推薦 (張懿慧 攝)

高級記者 張懿慧 - 極簡你的旅行化妝袋！

多用途彩妝推薦2024｜1. BY TERRY CC光采亮肌調色盤 HK$480

重量：9.2g 實用程度：★★★★ 持妝程度：3.5★ 顯色程度：3.5★



去旅行最怕行李超重，所以最喜歡入手齊集提亮、調色和胭脂光影於一身的多功能彩妝盤，不論是長途旅行，或是快閃幾天，帶它就可以搞定全妝！

多功能化妝品推薦｜1. BY TERRY CC光采亮肌調色盤 HK$480 (張懿慧 攝)

自問不是肌膚白晢的女生，所以平日都會用高光及胭脂做出光澤感的妝效，既可提亮膚色塑造好氣色，亦可令輪廓更飽滿。BY TERRY CC光采亮肌調色盤採用「光學亮肌」技術，並含玫瑰果油，有助嫩澤膚色，回復光彩。在雙頰輕輕一抹，能柔化瑕疵，做出無瑕妝感。

多用途彩妝推薦2024｜2. LAURA MERCIER Tinted Moisturizer Blush輕透潤色水漾胭脂液 #Southbound HK$300

重量：0.5 oz 實用程度：★★★ 持妝程度：★★★ 顯色程度 ：★★★



不論是平日上班，或是去旅行，都是分秒必爭以極短時間畫出完美妝容。想毫不費功夫畫出小顏好氣色的話，不妨入手Laura Mercier輕透潤色水漾胭脂液。一支具備保濕護膚、均勻調色及修飾瑕疵功效，配以極簡步驟，快靚正地打造立體粉嫩妝容。

多用途彩妝推薦2024｜2. LAURA MERCIER Tinted Moisturizer Blush輕透潤色水漾胭脂液 HK$300 (張懿慧 攝)

近年Clean Beauty是化妝界大勢，這款胭脂液含多種全天然萃取成份，如全天然薰衣草花水、法國玫瑰精萃等，化妝同時護膚，帶來12小時長效輕感水嫩肌。另外，更設14款色調，大家可按需要混搭調配出不同妝感，即使化妝新手亦能輕鬆駕馭。

記者 李樂瑤：一盒打造立體五官

多用途彩妝推薦2024｜3. Too Cool For School 3D 修容陰影粉盒 #01 Classic HK$82

優惠價只需HK$82！立即入手

重量：9.5g 實用程度：★★★★ 持妝程度：★★★★ 顯色程度 ：★★★



去旅行最重要輕盈行裝，多用效集於一身的化妝品更是方便！這款多次獲獎，被譽為「韓國NO.1國民修容粉」，能夠輕鬆提亮、修容，由髮際線到下顎線都能夠照顧到，當中的微細珍珠粉末以及OIL COMPLEX 精油配方，能夠緊貼肌膚，維持全日妝容不易脫粉。

多用途彩妝推薦2024｜3. Too Cool For School 3D 修容陰影粉盒 #01 Classic HK$82 (張懿慧 攝)

使用陰影粉時，最怕下手過重，令面上灰感或污穢感明顯。這款 3D 修容陰影粉盒，以三種色調為盤，粉質自然顯色，無論是混合三種顏色或單用獨立色彩都能夠化出漸進感，打造立體面部輪廓。

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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

記者 朱加曦：出門或旅遊必備好物

多用途彩妝推薦2024｜4. Gucci Beauty Multi-Use Palette de Beauté Quatuor彩妝盤 #Rosa Nitida HK$600

重量：6.1g 實用程度：★★★★ 持妝程度：★★★ 顯色程度 ：★★★★



無論出門補妝或旅遊，選擇帶備的化妝品，都會以輕便簡單為主，因此多功能化妝品絕對切合筆者需要！Gucci Beauty彩妝盤色調以玫瑰色為主，不僅盡顯知性優雅，而且貼近膚色，締造自然魅力。

四色亦設3款不同質感，包括較閃亮的柔緞粉末、細滑的啞緻粉末及可用於眼面唇的啞緻霜狀，一盒包辦臉上的瑰麗色彩，打造出充滿魅力神采的氣息。筆者喜歡先用左下#Frosted Tulip打底，然後在尾部塗左上#Fiery Rose，以增添閃亮迷人感覺。

多用途彩妝推薦2024｜4. Gucci Beauty Multi-Use Palette de Beauté Quatuor彩妝盤 #Rosa Nitida HK$600 (張懿慧 攝)

彩妝盤內的粉末經眼科醫生測試，適用於敏感性眼周肌膚和隱形眼鏡佩戴者。包裝一貫品牌的復古華麗風格，以金屬面結合粉紅色調，充滿少女感覺。加上體積算輕巧細小，方便隨時帶出門用。

記者 許秀麗：一盤即完成大部分妝容

多用途彩妝推薦2024｜5. Hourglass Ambient Lighting Edit #Universe HK$670

重量：1x4g；4x1.4g 實用程度：★★★★ 持妝程度：★★★ 顯色程度 ：★★★



多用途彩妝可說是近年筆者旅行時必備品之一，尤其是集多種彩妝功效的，不僅為行李箱節省空間還能輕鬆化出完整又好看的妝容。其中筆者最推介的是Hourglass的多用途彩妝盤「Universe」，就集合5種粉餅狀產品，包括品牌人氣的Ambient Lighting粉餅、古銅修容粉餅、高光粉餅以及腮紅組合，一盤就可以完成大部分妝容。

多用途彩妝推薦2024｜5. Hourglass Ambient Lighting Edit #Universe HK$670 (張懿慧 攝)

Hourglass的這款多用途彩妝盤，粉質如絲滑，筆者會配合相應的化妝掃使用，5款化妝品都幾乎是一掃即在臉上散發出漂亮光澤，是非常實用的化妝品。此外，最讓筆者愛不釋手的另一原因是它的粉盒和粉餅都擁有漂亮的暈染，每次使用時都讓人心情愉悅。