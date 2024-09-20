化妝教學｜拆解粉底液4大成分！化妝師分享2招避免出油、甩妝

化妝教學｜粉底液可說是修容神器，不僅可以光滑肌膚，而且能夠均勻膚色，使肌膚更顯自然亮麗。對於化妝新手而言，若然過於重手，或會出現不自然或不勻的問題，新娘化妝師Phoebe便向《01女生》分享當中化妝技巧和秘訣，到底如何可以提升粉底液的持久度？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

想知道大熱底妝產品的評測結果？詳見 >>> 粉底推薦2024｜記者評測5款底妝：SUQQU粉底液、TIRTIR必買氣墊 <<<

粉底色號怎麼選？>>> 化妝師教你入手最合適底妝產品！<<<

粉底棒如何使用？ >>> 化妝師教你用粉底棒 打造自然無面具感 <<<

化妝教學｜如何提升粉底液的持久度？

由於天氣炎熱，不少人都會走進冷氣房乘涼，不過若然逗留太久，肌膚水分或會被抽乾，加上混合性乾肌或乾肌的關係，易因肌膚水缺水而致出油，使妝容變得不貼服和浮粉。要解決這個問題，Phoebe建議上班前，可以先做足護膚，並用沾水後的濕粉撲塗粉底，這樣就能減粉肌膚乾燥，提升妝容的貼服和持久度。

要解決肌膚水分被抽乾而致出油的問題，Phoebe建議上班前，可以先做足護膚，並用沾水後的濕粉撲塗粉底。(freepik)

化妝教學｜如何靈活運用冷暖調展魅力？

市面上的粉底液，都有各種色調選擇，如字母「R」一般表示暖調，適合膚色偏黃的女生，以打造出泰妝感。而暖調的粉底液，則適合膚色偏白和自然的女生，妝感會像韓妝，有種白裡透紅的感覺。

市面上的粉底液，都有各種色調選擇。(李樂瑤攝)

化妝教學｜拆解粉底液當中成分

近年愈多人留意化妝品的成分，讓肌膚能夠減少負擔和積聚毒素，以達致健康的肌膚。Phoebe解釋，粉底液基本成分有凡士林、礦物油、植物油及矽基底等，當中帶有油成分的款式，持久力會較高，常用於濃妝和乾肌；而矽基底則能展現啞緻妝效，同時帶防水功用。

化妝教學｜粉底液/粉底餅/氣墊粉底評比

對於多種的粉底產品，在功效方面也有不同。Phoebe便列出粉底液、粉底餅和氣墊粉底，在妝容的貼服度及遮瑕力方面的評分，大家不妨參考一下。

(01 製圖)