化妝教學｜粉底棒怎麼用？化妝師教你用粉底棒 打造自然無面具感

粉底推薦2024｜粉底產品到底應該怎麼選？相信不少女生在選擇粉底時，首選偏愛必是液體粉底，例如粉底液、氣墊粉底等。雖然液體粉底的應用性高，但是當外出補妝或是以小廢包穿搭時，貨裝液體粉底又會失去便攜性與方便度。除了做好定妝外，其實膏狀粉底亦是一個好選擇。今次《01女生》邀請到新娘化妝師Mandy Yim 分享膏狀粉底的完整使用攻略！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

想知道大熱底妝產品的評測結果？詳見>>> 粉底推薦2024｜記者評測5款底妝：SUQQU粉底液、TIRTIR必買氣墊 <<<

膏狀粉底、液體粉底那款好？（freepik）

膏狀粉底、液體粉底那款好？

不少女生對於膏狀粉底仍有刻板印象：認為粉底膏缺乏延展性、很難推開，粉底棒很厚重、容易上妝「一達達」、造成面具感。其實近年的膏狀粉底亦不斷變革，加入養膚、保濕成份，小小的一支就可以輕鬆應付底妝與補妝需求；亦相當適合秋冬季節、早上趕時間或出門遠行時使用。

Mandy 亦分享指，膏狀粉底適合中性至乾性皮膚使用，混合性或偏油性皮膚則可以選擇偏啞光、清爽型的粉底棒。除了一般作為底妝使用，大家亦可以運用淺色膏狀粉底為高光、深色作為輪廓修容，效果會比粉狀產品更具自然原生感以及更加持久。

膏狀粉底容易攜帶、不易損壞，一支能應付底妝與補妝需求（freepik）

2招令膏狀粉底更貼服、無面具感？

想令膏狀粉底更加貼膚自然，Mandy 指妝前護理與上妝手法，都會影響貼膚度。大家雙管齊下，皮膚會即時補水、撫平細紋，底妝亦會變得更貼服順滑。首先加強妝前護理，先濕敷保濕爽膚水，大概3-5分鐘。再以揉搓滋潤功效的妝前面霜，手心化開後，輕輕按摩直至皮膚吸收，可以在容易脫皮、溶妝的地方加強按摩，例如鼻翼、眉心等位置，之後上妝就會變得順滑；輕易化出奶油肌般妝感。

膏狀粉底其實很好用！（freepik）

粉底棒的正確上妝步驟

粉底棒應該用化妝刷或是粉撲上妝？Mandy 指分享日常妝容可以做好妝前護理後，先以粉底棒從面中位置畫2到3下，再以已濕水並搾乾多餘水份的美妝蛋均勻拍開。如果想加強磨皮效果，可以利用橢圓型的化妝掃，掃取小量粉底棒。先以順時針打圈，再逆向打圈，再以垂直的手法輕輕壓上碎粉；這樣既可以修飾毛孔，又可以把底妝牢牢鎖住。