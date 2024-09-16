化妝教學｜粉底色號怎麼選？化妝師教你入手最合適底妝產品！

粉底推薦2024｜如何選擇粉底？相信不少女生在入手粉底時，都會被不同的色號、名稱所考起，而且不同品牌的色調選擇亦有分別，每次入手新粉底產品都是一個費心勞力的挑戰！底妝產品之多，由粉底液、粉底霜、粉底條、蜜粉到氣墊粉餅都有，今次《01女生》邀請到新娘化妝師Mandy Yim 分享挑選粉底底妝的不出錯秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

想知道大熱底妝產品的評測結果？詳見>>> 粉底推薦2024｜記者評測5款底妝：SUQQU粉底液、TIRTIR必買氣墊 <<<

如何選擇粉底底妝？入手粉底液、氣墊粉餅、蜜粉那款好？（freepik）

3大準則挑選合適的粉底產品！

夏天與冬天要換季，其實彩妝護膚亦需要。如果想入手一個四季適宜的粉底產品，挑選時就要更加嚴謹，以免增加試錯成本。粉底產品如數繁星，有多種選擇，粉底液、粉底霜、粉底條、蜜粉到氣墊粉餅都有，Mandy 就分享了3大準則，讓大家更容易決定粉底產品。

粉底入手準則｜1： 化妝時間



入手粉底產品時，首先要考慮自己的個性、化妝習慣與時間，以免因用法不合而閒置。因為有些粉底相對方便、易用，例如氣墊粉底 (Cushion)只需配合氣墊粉樸上妝，就能快捷完成，特別合適上班、旅行或趕忘出門使用 。而粉底液或粉底膏，即需運用更多技巧，上妝後亦要仔細將粉底推開，以免留下粉痕。

粉底入手準則｜2： 個人膚質



選擇粉底時，亦需按個人膚質入手。例如油肌膚質入手粉餅或有控油、啞面效果的粉底液會相對友善，乾性肌膚則可以考慮入手有保濕、透亮效果的粉底液或氣墊粉底。另外，亦需按膚色挑選合適自己的粉底。

粉底入手準則｜3： 粉底妝感和質地



另外，底妝亦與遮瑕息息相關。除了化妝技巧，不同質地的粉底亦會營造出不同妝效。例如攝影或晚宴場合需要相對高遮瑕的妝效、日常上班則可以選擇清新自然的妝效。以粉底液作例子，普遍質地較濃稠的粉底、遮瑕度亦會相對更高。質地較稀薄的、遮瑕度相對亦會較低。

怎麼選粉底？3點判斷貼膚度、保濕度、持久度

收窄範圍、確定想入手的粉底種類後，不少女生試底妝產品時都會無效試色，並沒有好好的分辨判斷粉底的貼膚度、保濕度以及持久度，真正使用後才發現理想與現實，難免大感失落。

Mandy 絕對不建議在昏暗環境下以及於手背上試色，會令視覺造成偏差。最理想的試色是於自然光線下，於腮位以及臉上試色，甚至另取相近的兩種顏色以作比較，可以再留意臉與頸部有沒有出現嚴重色差。

試色後亦可以稍作觀察底妝。妝前護理、上妝手法雖然會影響貼膚度，但亦可以觀察粉底質地與皮膚融合之情況。另外，粉底妝感和質地亦會反映保濕與持久度。若然妝感偏水潤光澤，保濕度會比較高。而妝感偏啞緻霧面，甚至有控油功效，持久度則會更高。

粉底應該如何試色？（freepik）

2大選粉底色號技巧！

除了專櫃粉底外，現時亦有不少開架或海外小眾品牌，網購的話又應該如何選擇色號不中伏？Mandy 建議盡可能以現場測試為準，若然要在不試色、網購盲買入手的話，要先了解個人的膚色與色調，根據個人的膚色和色調，會較容易縮窄範圍去選擇。因為每個品牌都有自己的粉底色號編排，大致分為冷色調、中性色調、暖色調。

另外已有心儀的粉底，亦可以先做些資料搜集，留意粉底有沒有氧化問題。若然粉底容易出易氧化暗沉情況，則可以考慮選擇比自己膚色較淺一點的色號。