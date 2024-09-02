化妝教學｜夏日不脫妝秘訣！日本化妝師分享4步 打造自然光澤美肌

每個香港女生都會碰上的煩惱，必定是在潮濕悶焗的天氣下，保持完美的妝效。特別對於油肌、混合肌的女生，不論是肌膚本身出油或是天氣炎熱，底妝都深受挑戰，到底應該如何打造透薄、輕盈同時持久的妝效呢？除了善加利用定妝產品：碎粉、蜜粉或是定妝噴霧外，用對方法上妝就能輕鬆持妝！



無論是眼妝溶在眼底變成黑眼圈、底妝變得班駁、鼻翼兩側出油或是氧化卡粉「一噠噠」等，每個都是尷尬十足的情況。想夏日外出或旅遊全天不脫妝，日本化妝師 Kaori 分享4個持妝關鍵，那怕十層上妝亦不怕！

夏日不脫妝容教學｜1. 妝前保濕 化妝水濕敷

想要底妝服貼，妝前保養、保濕絕對不可或缺！大家可以使用成份天然的化妝水濕敷3到5分鐘，不單可以去角質、急救皮膚，更可以幫助後續皮膚吸收，平衡皮膚油水平衡。

做好妝前保濕，底妝自然貼服（red@東京琳琳達達）

夏日不脫妝容教學｜2. 妝前保濕 重點毛孔精華

如果擔心毛孔粗大、出油的話，可以在T字位、下巴位置等重點塗上收縮毛孔的精華，提升肌膚細緻度並恢復肌膚彈性。

夏日不脫妝容教學｜3. 妝前保濕 美白保濕乳

滋潤保濕過後，就要好好鎖水並強韌肌底，最後可以全面用上美白保濕乳，打造透亮美肌。

妝前保濕除了滋潤，亦可以重點針對皮膚、好好鎖水（red@東京琳琳達達）

夏日不脫妝容教學｜4. 底妝

做好妝前保濕之後，上妝的手法亦要多加注意， Kaori 分享可以利用海棉粉撲沾上粉底液。從面部最高點顴骨開始，再斜上向太陽穴上妝，然後從顴骨向下往外拍打，並以餘粉上於面中；如果需要較高遮瑕度則再次重覆手法。最後利用一個大型粉撲，沾取蜜粉並以按壓式手法定妝；能夠令妝容更牢固以及清爽。