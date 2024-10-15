轉季容易皮膚敏感 驚變問題肌？皮膚科醫生教你4招舒緩過敏痕癢

【敏感肌護膚品/敏感皮膚護理】皮膚過敏怎樣處理？其實除了敏感肌、暗瘡肌、極乾肌女生，那怕平日肌膚狀態良好，都有機會出現敏感！正值轉季期間，不想因為天氣轉變而引致轉季性皮膚敏感？今次《01女生》邀請到養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）分享如何應對皮膚敏感以及解決轉季性皮膚敏感的秘訣！



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轉季總會皮膚敏感？

轉季時濕度及溫度明顯轉變，皮膚容易變得乾燥、痕癢。Dr.Johnny 解釋，其實因為皮膚表面因乾燥而產生微細的裂口，外界的敏感源、刺激容易直接進入真皮層，從而引起不同程度的敏感反應。另外，異位性皮膚炎（俗稱濕疹）的患者，亦容易因溫度的轉變，及濕度的轉變，而引起皮膚炎發作。

而皮膚敏感的常見症狀皮膚表面容易產生泛紅、腫脹和脫皮等現象，皮膚亦會容易感覺痕癢，或有被針刺的感覺。嚴重的患者甚至會有灼熱及被火燒的感覺，手部及足部的皮膚更有機會出現痕癢非常的小水泡。

轉季性皮膚敏感點算好？（freepik）

如何分辦敏感：轉季性皮膚敏感/急性皮膚敏感/皮膚炎？

皮膚狀態連連時，當然令人心累又氣餒，影響精神與心理，甚至對日常生活及社交生活造成影響。但大家亦絕對不能病急亂投醫，以免令敏感情況加劇！

想評估皮膚敏感的嚴重性，除了痕癢以及外觀影響，Dr.Johnny 指可以從4方面去釐定嚴重性：皮膚炎佔身體的面積、局部患處的泛紅程度、腫厚程度以及脫皮程度。

那怕平日肌膚狀態良好，都有機會出現敏感！（freepik）

皮膚科醫生教你舒緩急性皮膚敏感！

當小部分皮膚出現敏感，大家首要注意的是做好護膚！定時塗抹合適的護膚膏，具有補水、鎖水的低敏護膚膏，這樣才能夠減少皮膚的水份蒸發、補充皮膚表面的保濕因子，並在皮膚表面產生屏障，以鎖緊水份。

另外當皮膚出現痕癢，應該盡量避免抓傷皮膚，以免引起皮膚表面感染，令敏感情況加劇。如果皮膚敏感情況持續，或皮膚敏感的病情較為嚴重時，大家應該即時尋求家庭醫生或皮膚科醫生意見，可能考慮短時間的類固醇藥膏以舒緩病情。如果療程需時較長的話，亦可選擇非類固醇的藥膏。

皮膚科醫生教你舒緩急性皮膚敏感！（freepik）

資料來源：香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科醫生 陳俊彥醫生