卸妝錯誤恐爛面？皮膚科醫生揭5種卸妝產品真相　教你清潔臉部

肌膚緊繃代表什麼？防曬要卸妝嗎？卸妝油、卸妝乳、卸妝水等產品該怎麼選，醫師分享正確挑選原則。



按照美國皮膚科學會研究指出，大約百分之七十的人具有敏感性肌膚，正確卸妝是一個不容輕忽的過程。

台灣網友討論「用到有酒精的，臉就會又紅又癢」、「以為口紅掉色就不必卸妝」、「卸妝之後，需要洗臉嗎？」若無徹底清潔，殘留的化妝品會堵塞毛孔，容易形成粉刺、黑頭，使肌膚表面凹凸不平，也可能會影響皮膚代謝，導致膚色不均、暗沉等問題；使用不合適的卸妝產品同樣也會對皮膚造成負擔，高清潔力的產品會帶走皮膚的天然油脂，導致皮膚乾燥、緊繃，不正確的清潔方式也會引發皮膚過敏、紅腫或刺痛。

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皮膚科醫生教你正確選卸妝產品（pexels@Anderson Guerra；01製圖）

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帶妝出門一整天後，您會好好卸妝嗎？面部的肌膚問題與洗卸清潔息息相關，養成好肌膚的關鍵一步就是「正確卸妝」，市面上各式各樣的卸妝產品，皆能有效卸除肌膚上的彩妝品，避免殘妝對皮膚造成傷害與負擔，那如何才能正確卸妝？卸妝產品又該如何挑選？台灣皮膚科醫學會醫生黃毓惠在台灣衛福部食品藥物管理署《藥物食品安全週報》給出解答。

膚質先決！參考「這四點」找出適合您的卸妝品

卸妝產品是日常護膚程序中不可或缺的一環，主要種類包括卸妝水、卸妝乳、卸妝油、卸妝霜以及卸妝紙巾，每樣都有其獨特的卸妝與使用原理，能滿足不同膚質與需求。相信不少人對於該選擇哪一種卸妝產品都抱有疑問，台灣食藥署說明，選擇適合的卸妝產品，需要綜合考量多種因素，包括膚質、卸妝部位、化妝品是否防水以及質地濃淡等。

黃毓惠也指出，不同膚質適合不同的卸妝產品，例如：乾性肌膚適合質地滋潤效果好的產品；油性肌膚適合質地輕盈的產品；而敏感肌膚則需要溫和無刺激的產品。另外，妝容的濃淡和卸妝部位也需要考慮，像是眼部和唇部皮膚較為嬌嫩，若此處的妝感較濃，建議使用專門的卸妝產品，才能有效去除。

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常用五大類卸妝產品

1. 卸妝水

卸妝水主要成分是水和界面活性劑，原理是利用界面活性劑將彩妝與皮膚油脂結合，即可輕鬆擦拭去除。

2. 卸妝乳

卸妝乳是一種乳液狀的卸妝產品，通常含有油性成分和水性保濕劑。其原理是利用乳化作用，將彩妝溶解並包覆在油性成分中，再透過擦拭或沖洗去除。

3. 卸妝油

卸妝油是一種高效的卸妝產品，特別適合去除濃妝和防水化妝品。其卸妝原理是利用油脂直接溶解彩妝和皮膚上的油污，再加水乳化將其卸除。

4. 卸妝霜（膏）

卸妝霜或卸妝膏是一種濃稠的卸妝產品，具有強大的卸妝效果和滋潤作用。其原理與卸妝油類似，也是通過油脂溶解彩妝。

5. 卸妝紙巾

卸妝紙巾是一種便捷的卸妝選擇，尤其適合旅行或緊急情況使用。其原理是將卸妝液浸透在紙巾中，通過擦拭將彩妝去除。不過因為這類產品容易摩擦皮膚，因此不適合長期使用。

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只用防曬劑也需要卸妝嗎？醫：小心過度清潔

許多人外出時，即使不化妝也會擦上防曬乳來預防曬傷、曬黑，那麼使用防曬劑，要不要卸妝呢？針對此事，黃毓惠說明，只要產品有潤色效果，即是帶有顏色的產品，都需要卸妝。另外，是否使用具有防水、持久特性的產品也是卸妝的依據，因為這類產品若只用清水清洗，較難徹底清除乾淨，建議仍須透過卸妝來保持皮膚的清潔。

臉部清潔是肌膚保養的關鍵，但過度清潔將導致膚況變壞。 皮膚科醫生黃毓惠

黃毓惠提醒，多數人認為使用強效的潔膚產品才能澈底洗淨肌膚，然而，洗潔力效果強，相對容易刺激皮膚。如果肌膚在清潔後感到緊繃、乾燥，其實就是肌膚發出的警訊，提醒我們不要過度清潔。

最後，台灣食藥署也提醒，使用產品前應先評估自身膚質，選擇適合且有完整標示的產品，避免購買來源不明、標示不清或過期產品，才能確保產品使用安全。

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