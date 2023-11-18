轉季皮膚敏感痕癢腫痛難耐？ 註冊中醫教6大止痕急救敏感肌方法

皮膚敏感/敏感肌 ｜不論是基於轉季天氣乾燥、對食物敏感，還是接觸季節性致敏源如塵蟎、蝨蟲問題等，皮膚敏感一發作起來，的確搔癢難當，令人十分困擾焦慮，甚至影響睡眠。註冊中醫師蕭驪珣早前分享皮膚敏感急救大法，大家在泛紅發癢初時，不妨考慮嘗試以下方法開始入手改善，舒緩紅腫痕癢。



註冊中醫師蕭驪珣在分享中表示，不少病人因為皮膚敏感發作起來時又急又猛，而一般來說未必可以即時就醫，自己在家中可以用以下方法舒緩痕癢。她亦提醒大家，體質不是突然形成的，症狀亦不會突然消失。因此，希望大家面對皮膚問題時都可以給予皮膚時間休息修復。如果情況反覆發作，建議盡快求醫。

皮膚敏感 (zh-tw.photo-ac.com)

皮膚敏感急救大法｜1.規律作息

保持充足的休息時間。(zh-tw.photo-ac.com)

規律作息會為體質打下健康的防禦系統，大家亦要知道皮膚敏感發作與腸胃和環境都息息相關。如當濕氣滯留體內，就易產生濕瘡。戶外工作或長時間待在高溫工作的環境都易形成外熱的情況。因此，規律作息是有助身體減低受到應激反應出現的不適。

皮膚敏感急救大法｜2.避免暴曬

避免暴曬的原因是有病人體質偏濕熱時容易因曬太陽，而令皮膚開始發癢起紅疹，而且溫度愈熱症狀愈加重。因此，當皮膚敏感時建議要減低暴曬，給皮膚修復的時間。

皮膚敏感急救大法｜3.避免刺激患處

不少病人皮膚敏感發作時，易伴有暗瘡或膿瘡，容易難忍手刺激患處，反而令產生新的傷口及反覆發炎處難癒合。所以要忍耐避免刺激患處，給皮膚好好休息。

皮膚敏感急救大法｜4.精簡護膚

平日好多人護膚程序繁複，但當皮膚出現不適時，同樣繁複的流程會加重皮膚的負擔，所以建議精簡護膚，特別是炎熱夏天以清爽為護膚重點。

皮膚敏感急救大法｜5.忌口

中醫認為「病從口入」，食錯食物也可以使皮膚過敏。特別是人體的免疫系統會對一些物質產生過敏的反應，而皮膚過敏便是其中一個過敏反應，例如：海鮮、牛奶、花生等。皮膚會出現紅腫、發炎，而症狀甚至可以持續數星期。不過由於每個人對食物過敏的種類都不同，這便需要進行敏感源測試才能夠避免誤吃了導致皮膚敏感的食物。

皮膚敏感急救大法｜6.忌好奇心

遇上皮膚過敏時難免會焦慮，然後會不停資料搜集尋找新的護膚品，但往往因使用太多產品加重皮膚的負擔而導致過敏情況加劇，所以建議大家選用產品時需要冷靜思考，靜待皮膚穩定才作出轉換產品的決定。

(資料來源：文章獲註冊中醫師蕭驪珣授權轉載。)