聖誕工作坊｜澳門人氣花店來港授課！聯乘BeCandle整花圈、聖誕樹

聖誕工作坊2024｜每逢聖誕都有不少好去處，亦會抽空與好姊妹、家人或伴侶，一起參與手作工作坊，感受溫馨和歡樂的節日氣氛。聖誕當然亦不少得聖誕樹、花環和香氣等元素，澳門人氣花店The Grey Green早前聯乘本地品牌和酒店，推出充滿療癒感的工作坊，無論視覺、嗅覺和體驗，都能來趟洗滌心靈之旅。



擅長利用空間和柔和色彩來創作花藝的The Grey Green，終於推出香港的工作坊！(01空間)

聖誕工作坊2024｜ 聖誕花環工作坊

擅長利用空間和柔和色彩來創作花藝的The Grey Green，終於推出香港的工作坊！將展示多款不同材料設計的花環，並精選藤枝和各類花材，教授大家塑造花環自然線條的妙法。工作坊亦提供松柏、花材和乾燥果實，參與者可以學會親手綁扎花環的技巧，還能從工作坊中，享受片刻的寧靜與溫暖。而在完成後，可以使用包裝紙弄成禮物，將歡悅與好友們分享。

這個工作坊將聯同晉逸精品酒店中環（Butterfly on Wellington）及晉緻酒店（Page148）舉行。如果在《01空間》預約工作坊，於參與同時可獨家享用welcome drink，而二人同行更可獲9折優惠，機會難得！立即預約

聖誕工作坊2024｜ 聖誕花環工作坊 (01空間)

聖誕花環工作坊（ 晉逸精品酒店中環）詳情：立即預約

日期：2024年12月7日（六）晚上7點至8點半

地址：香港中環威靈頓街122號

時長：1.5小時

價錢：單人HK$1,380；二人同行HK$2,760（《01空間》享獨家9折，即HK$2,484）

* 於《01空間》預約可獨家享用welcome drink

聖誕花環工作坊（ 晉逸精品酒店中環，Butterfly on Wellington）(01空間)

聖誕花環工作坊（ 晉緻酒店）詳情：立即預約

日期：2024年12月13日（五）晚上6點半至8點

地址：香港尖沙咀柯士甸道148號

時長：1.5小時

價錢：單人HK$1,380；二人同行HK$2,760（《01空間》享獨家9折，即HK$2,484）

* 於《01空間》預約可獨家享用welcome drink

聖誕花環工作坊（ 晉緻酒店，Page148）(01空間)

聖誕工作坊2024｜ BeCandle x The Grey Green 聖誕樹與聖誕花環工作坊

此外，The Grey Green與同受歡迎的本地小店BeCandle合作，推出聖誕樹和聖誕花環的工作坊，完成後可以灑上BeCandle的室內噴霧，讓作品更令人感到放鬆舒暢。現時在《01空間》預約，除了可獲贈一支100毫升的BeCandle室內香薰噴霧，還獨享一人85折、雙人76折的優惠，大家不妨留個時間預約！立即預約

聖誕工作坊2024｜ BeCandle x The Grey Green 聖誕樹與聖誕花環工作坊 (01空間)

BeCandle x The Grey Green 聖誕樹工作坊詳情：立即預約

日期：2024年12月1、7、8、15日 中午12點半至2點

地址：香港西貢萬年街102號地下G/F

時長：1.5小時

價錢：單人HK$1,640（《01空間》享獨家85折，即HK$1,380）；二人同行HK$3,280（《01空間》享獨家76折，即HK$2,484）

* 於《01空間》預約可獨家獲贈BeCandle 100ml Room Spray （價值$260）

BeCandle x The Grey Green 聖誕花環工作坊詳情：立即預約

日期：2024年12月1、7、8、15日 晚上3點至4點半

地址：香港西貢萬年街102號地下G/F

時長：1.5小時

價錢：單人HK$1,640（《01空間》享獨家85折，即HK$1,380）；二人同行HK$3,280（《01空間》享獨家76折，即HK$2,484）

* 於《01空間》預約可獨家獲贈BeCandle 100ml Room Spray （價值$260）