聖誕美妝教學｜如何打造自然不造作的臥蠶?化妝師教3招眼妝更持久

聖誕美妝教學｜臨近聖誕，相信不少人都會在下班後，出席各大派對和聚會。由於妝容維持太久，肌膚易因缺水、焗促和泛油等問題，出現溶妝問題，特別是在派對中，如果精緻妝容變得模糊，魅力也當場減半！《01女生》特別邀請化妝師Irene Lee，向我們分享持妝的秘訣，以及適合聖誕的妝容推薦，大家不容錯過！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

想知道編輯分享的派對眼妝好物？詳見 >>> 編輯打造電眼的秘密！實測Nars、SUQQU持妝/顯色度

聖誕簡易妝容教學

對化妝新手而言，過於複雜的妝容或有難度。若然想增添慶祝的氛圍，Irene建議使用酒紅色的眼線膠筆畫眼線，只需畫一下就能增添氣氛。而若想再放大雙眼，就可以同時加深下內眼頭和眼尾。

聖誕簡易妝容教學 (《獨及真心》劇照)

3招提升眼妝持久度

雙眼間中都會泛油和流眼水，這樣或會更易出現脫妝的問題。要提升眼妝的持久度，Irene認為在化妝時最需注意的一點，便是乾爽。她同時亦分享自己的持妝貼士，讓眼妝一直保持魅力四射的狀態。

第1招：建議油性皮膚在化眼妝之前使用眼影打底膏，薄薄一層塗在上下眼皮，這樣會令眼妝更加持久。

第2招：想要一個更加持久的眼影妝效，必需確保下眼皮足夠乾爽，並用定妝粉或眼影為下眼皮定妝。

第3招：如果眼線經常溶的話，建議使用深色眼影粉為眼線定妝，可以令皮膚更加乾燥，達到控油效果。

3招提升眼妝持久度 (01女生)

拯救眼妝4步曲

如果出現眼線暈妝這種情況的話，Irene建議準備棉花棒和面霜（注意千萬不要使用卸妝產品！）輕輕擦掉脫妝的位置，然後用氣墊/粉餅補妝，最後再畫多一次眼線。如果眼皮比較容易出油，最後可以使用定妝粉或者深色眼影粉再次為眼線定妝。

打造自然迷人的臥蠶

不少女生化妝時，都會特意加上臥蠶，以營造可憐楚楚的感覺。不過，如果畫得不好，隨時會變成眼袋和黑眼圈！對此，Irene分享使用粉狀的產品，畫臥蠶時會比較自然，如粉狀的臥蠶筆、眼影粉和陰影，由於顯色度比較低，並且比較容易暈染，相對妝效也較自然。另外，她表示可以試着混合鼻影和眼影的主色，來畫臥蠶陰，來提升整體一致和諧感。