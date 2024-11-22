2024聖誕限定5大品牌唇膏開箱　Jisoo同款Dior凡爾賽宮新外殼必買

聖誕限定！



集結浪漫、愛與歡樂元素的聖誕節，再過一個多月即將來臨，最會營造過節氛圍的美妝圈，早已陸續發表2024聖誕限定彩妝，各家都在比華麗、比精緻。小編幫大家開箱這次的「聖誕限定唇彩」，想找華麗、浪漫、奢華路線通通有。

2024聖誕限定唇膏、唇釉，5大品牌Dior，YSL，GUERLAIN，M.A.C，Tom Ford一次整理！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024聖誕限定5款唇膏開箱（GUERLAIN；01製圖）

+ 25

1. GUERLAIN

女神郭雪芙、內地人氣演員趙露思的愛牌GUERLIAN，今年聖誕節真的閃到不行！攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem合作，以「璀璨蜂芒」為主題，將熱賣的Rouge G寶石唇膏，特別換上華麗水鑽的新裝，拿在手上就像一個迷你珠寶盒。為了慶祝聖誕節，還推出兩款紫羅蘭色調，展現氣場的飽和紅色＃980 Le Rouge Fabuleux，一擦上就是大女主氣場，另一款則是略帶粉紅的米色＃207 Le Beige Bijou。

GUERLIAN ROUGE G寶石唇膏非凡聖誕系列唇膏盒，$375

GUERLIAN ROUGE G寶石唇膏，$320



2. YSL

有著叛逆不羈性格的YSL，延伸2024秋冬時裝秀亮相的蕾絲網格，將被譽為YSL經典之最的「情迷水光唇膏」，換上了優雅時髦的金奢蕾絲外衣，奢華雪白金燦管身如腰封般套上經典YSL CASSANDRE LOGO。共推出了人氣色號#201Rosewood Blush，濃郁紅棕色調綻放恣意優雅，還有限量新色#209 Shimmering Rose Pink Desire，就像品嘗過莓果般的鮮嫩莓粉色，很適合約會。

YSL情迷水光唇膏，$400



3. TOM FORD

每年冬天都令人期待的Soleil Neige彩妝系列，靈感來自冬日陽光映照在阿爾卑斯山山峰積雪上、映射出的潔白光芒。2024推出全新設計師奢華水唇萃，360度的水滴絨毛刷頭設計，不但可單擦，也很適合疊擦在其他的唇膏上，讓雙唇透出像玻璃般的光澤。共推出了#16 Celestial極境冰透色調、女神舒淇畫報擦的純慾百搭西柚暖橘色調#17 Peak Flush和有「氛圍感之神」美譽的女伶莓粉色調#18 Pinnacle。

TOM FORD Soleil Neige Gloss Luxe，$505



同場加映：2024聖誕倒數月曆開箱 DIOR、YSL、Diptyque等6大品牌精選搶先看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 40

4. M.A.C

M.A.C今年的聖誕節，要帶大家體驗金光熠熠的上流奢宴，與紙醉金迷的都城之夜。「絲柔啞光唇膏」換上聖誕限定包裝，一共收入5款人氣色選，包含＃Velvet Teddy、＃Forever Curious、＃Mull To The Max、＃Warm Teddy、＃Sin，裝進奢華純金原礦質感手拿外包裝，整個貴氣到不行。

M.A.C璀璨國度5色絲柔啞光唇膏組合，$650



5. Dior

Jisoo同款必須跟收！Dior今年聖誕再度攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo合作，這回以凡爾賽宮為靈感，以白色為背景，透過金色刺繡勾勒出華麗感，Dior鏡光誘惑唇膏換上金燦凡爾賽新殼，還特別為了聖誕節打造2款限量色，展現少女感好氣色的珊瑚粉#324 Festive Coral，也是Jisoo擦的同款，另一色則是時髦小姐姐一定要pick的灰紫棕色#704 Divine Plum。

Dior鏡光誘惑唇膏，$370

Dior鏡光誘惑唇膏外殼＃Grand Bal，$280



同場加映：韓國Olive Young熱門護膚美妝TOP 8 韓妹人手一件 不少香港有售（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

Jisoo同款聖誕彩妝開箱！以凡爾賽宮為靈感，燙金刺繡氣墊、唇膏實品超華麗欠收藏

Jo Malone 2024聖誕限定開箱！復古派對風、新香「冷杉與艾蒿」清新好聞

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】