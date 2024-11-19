聖誕妝容｜避免眼腫、增魅力的3種眼影色！化妝師教3招提升節日感

聖誕妝容2024｜在聖誕節的派對氣氛籠罩下，妝容服飾絕對可以更大膽，以閃亮迷人的造型矚目全場。聖誕妝容不能缺少眼影盤的點綴，到底可以如何提升個人魅力？化妝師Sarah Cheng向《01女生》分享聖誕節日妝容的心得和技巧。



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打造聖誕派對眼妝前，你必須睇！>>> 如何打造自然不造作的臥蠶?化妝師教3招眼妝更持久

亞洲人適合哪3種眼影色調？

眼睛是靈魂之窗，因此眼妝非常重要。不過若然用色不當，或者塗得過厚，或會破壞妝感，變成反效果。對此，Sarah分享3款適合亞洲人的眼影色調，減少大家試伏的機會。她推薦膚色較白皙的亞洲人使用粉橙色，這樣可突顯及提亮膚色，但不建議塗抹範圍太大，否則顯得眼睛浮腫。而如果本身是腫眼泡的話，則可以在眼尾和貼近眼皮位置上少許橙啡色去腫。

她亦提到，膚色偏黃黑的亞洲人較適合大地色系，並加少許金銀閃片點綴，使整體眼妝更突出，沒那麼單調。而中間膚色的亞洲人，則適合大多數色系配搭，如粉棕色也是不錯的選擇，而且不易失手。

眼睛是靈魂之窗，因此眼妝非常重要。(《淚之女王》劇照)

化妝新手必學！打造漸層眼影的步驟

不少化妝新手的困難，都在於化妝品的用量，如使用眼影盤時，或會塗得過厚，做不出漸層效果，以致雙眼看來浮腫。Sarah便分享化眼影的秘技，推薦化妝新人從單色眼影開始。她亦指，「由於好看的眼妝需要不同顏色搭配，故如果不知道如何搭配，可以直接使用一盤眼影盤，以淺色啞光大面積在眼皮打底，然後逐漸在眼尾和貼近睫毛根部位置加深，這樣便能避免深色眼影埋疊過厚的問題。」

不少化妝新手的困難，都在於化妝品的用量，如使用眼影盤時，或會塗得過厚，做不出漸層效果。(01女生)

3招提升節日感眼妝

相較日常的眼妝，聖誕派對妝容可以更誇張一點！Sarah表示，想有聖誕氣氛但想低調一點的女生，可以考慮貼鑽在眼頭位置，以提亮眼頭，亦有裝飾感。另外可以用白色眼線筆畫在黑色眼線上方，增加白雪聖誕的感覺，也可以在眼窩位置加上粉紅閃片，使整體妝效更突出。

相較日常的眼妝，聖誕派對妝容可以更誇張一點！(freepik)