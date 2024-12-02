01女生聖誕倒數月曆｜4步護膚：以積雪草養出冬日透亮肌 減少敏感

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

Cetaphil 全新積雪草舒敏系列：提升肌膚健康強韌度（品牌提供）

Cetaphil 全新積雪草舒敏系列：提升肌膚健康強韌度

踏入冬季肌膚容易變得敏感？溫度驟降，濕度也隨之下降，使得肌膚的油脂分泌和鎖水能力也變弱，肌膚就變得容易出現敏感、乾燥甚至痕癢泛紅。所以不僅要預防和逆轉敏感，更要修護肌膚屏障以提升肌膚修護力，由Cetaphil 舒特膚所研創出的全新積雪草舒敏系列，可由內而外維持肌膚健康強韌度，減低敏感症狀反覆出現。

以Cetaphil全新積雪草舒敏系列產品養出冬日水嫩透亮肌（品牌提供）

細心發現，原來全球約有7成人被不同程度的肌膚敏感問題困擾著。因此護膚品牌Cetaphil舒特膚特別為敏感肌膚研創出全新零香料、零藥性和零類固醇的積雪草舒敏系列，為大家帶來可安心隨時使用的護膚品。

系列產品以潔淨同時舒緩鎮靜的淨肌慕斯為首步，接著使用具保濕及修護作用的平衡健膚水修復精華液和鎮靜面霜，加快修復和保護肌膚屏障，撃退泛紅及痕癢，展現水潤透亮、細緻彈滑的健康肌膚，特別適合肌膚容易反覆出現敏感症狀或乾性敏感肌的女生。

護膚第一步. 先潔淨、舒緩鎮靜：Cetaphil舒特膚 氨基酸活顏淨肌慕斯（品牌提供）

護膚第一步. 先潔淨、舒緩鎮靜：Cetaphil舒特膚 氨基酸活顏淨肌慕斯

要養出理想中的健康肌膚，首先要先潔淨和舒緩鎮靜緊張的面部肌膚。Cetaphil舒特膚的氨基酸活顏淨肌慕斯採用溫和潔膚配方，以氨基酸調製而成﹐能深入毛孔徹底洗走 99%污垢和微粒，且不會造成過度清潔和出現乾燥繃緊等敏感不適。此外，更蘊含具舒缓鎮靜作用的尿囊素、能保濕鎖水的甘油和肌膚必要的保濕因子三重神經酰胺，可即時及持續為肌膚補水、舒緩泛紅、繃緊、刺痛和痕癢，並修復並強化肌膚屏障，讓肌膚整日感覺水潤豐盈。

護膚第二步. 即時降紅、保濕舒緩：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏平衡健膚水（品牌提供）

護膚第二步. 即時降紅、保濕舒緩：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏平衡健膚水

在潔淨肌膚後，使用用積雪草舒敏平衡健膚水，有助維持肌膚處於穩定狀態，並減少出現泛紅情況，以作好準備吸收後續護理。這款健膚水是由尿囊素，積雪草葉萃取物(CICA)及透明質酸糅合而成，可即時為肌膚補水，並舒緩、修復和保護肌膚屏障。而且在暴曬和使用家用美容儀後使用，可即時幫助即時降紅和舒緩刺激等不適狀態，穩定膚況。

護膚第三步. 提升皮膚修復力：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏修復精華液（品牌提供）

護膚第三步. 提升皮膚修復力：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏修復精華液

去到精華液，除了要為肌膚加強保濕外，提升皮膚修復力同樣重要。系列中的積雪草舒敏修復精華液，採用具備強大補水鎖水效能的透明質酸、有助修護肌膚屏障的三重神經酰胺、及舒緩泛紅不適的積雪草葉萃取物(CICA)，可即時提升肌膚含水量，即時顯著舒緩泛紅等敏感不適，並有助促進修復肌膚屏障至完整狀態，達至看得到的水潤。

於冬季要養出雪白透亮肌，為肌膚保濕鎖水是非常重要，這款精華液可加乘保濕鎖水效能達48小時和促進皮膚屏障功能，特別添加高濃度的鎖水磁石（Pentavitin），其結構能幫助肌膚細胞角蛋白與水份結合，從而鎖緊水份達保濕效果，即時提升肌膚水份。

護膚第四步. 修復皮膚、減少敏感出現次數：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏鎮靜面霜（品牌提供）

護膚第四步. 修復皮膚、減少敏感出現次數：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏鎮靜面霜

來到護膚的最後一步，就需要為肌膚完全修復以減少敏感出現次數，達至養出穩定健康的肌膚。配合使用同系列的積雪草舒敏鎮靜面霜，可減低敏感症狀反覆出現的機會，讓女生們能時刻擁有水潤光澤的健康肌膚，全面改善最困擾敏感肌的問題。面霜蘊含具強大舒緩效能的積雪草葉萃取物（CICA）、有助肌膚屏障修護的Ceramide NP 神經醯胺、能補水保濕的尿囊素，為敏感肌舒緩修護，並能從源頭改善問題，讓肌膚回復長久穩定狀態。

01女生聖誕倒數月曆禮品：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏系列套裝（《01女生》製圖）

01女生聖誕倒數月曆禮品：Cetaphil舒特膚 積雪草舒敏系列套裝

一起於今個冬日養出透亮美肌！Cetaphil舒特膚特別送出積雪草舒敏系列套裝，當中包括：積雪草舒敏平衡健膚水、積雪草舒敏修復精華液以及積雪草舒敏鎮靜面霜，有效為大家的肌膚全面增強皮膚抵抗力。當中的積雪草舒敏修復精華液和積雪草舒敏鎮靜面霜，更是人氣皇牌產品，均蘊含由積雪草萃取物、鎖水磁石和透明質酸衍生物三大成份，即時為肌膚補水保濕，並極速舒緩降紅，促進重塑和修護皮膚屏障，提升肌膚的鎖水力和抵禦力，改善敏感肌膚質，養出人人稱讚的漂亮膚質。

禮品：Cetaphil 舒特膚 積雪草舒敏系列套裝

名額：19個

活動日期：12月2日至12月8日

公佈日期：12月9日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram / 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。