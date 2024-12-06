01女生聖誕倒數月曆｜Laura Mercier4產品：打造冬日法式無瑕底妝

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

全日保持法式無瑕透顏底妝

想在整場聖誕聚會中，時刻保持完美狀態，又想避免不斷補妝影響心情，可以選擇一些長效持久、自然無瑕又有著護膚功效的底妝產品，打造出猶如原生美肌的妝容！有著底妝專家稱號的Laura Mercier，一直以以Effortless Artistry為品牌核心價值，其經典的無瑕透顏四步曲 (4 Steps to Flawless Face)，更是引領法式無瑕透顏底妝熱潮，風靡全球！

Step 1：妝前底霜：Laura Mercier 極緻潤澤養膚底霜（品牌提供）

Step 1：妝前底霜：Laura Mercier 極緻潤澤養膚底霜

要化出一個持久的底妝，就必須為為肌膚做好妝前打底，使後續底妝更貼膚無瑕，並能提升底妝持久度，使妝容全日如新。Laura Mercier 所推出的極緻潤澤養膚底霜，配方蘊含珍稀玫瑰萃取以及法國礦泉水及甘油等高效保濕成份，有效於妝前滲透肌底，為缺水肌膚締造水潤柔嫩的基底，並能持續為肌膚深層注水及鎖緊水份。全方位發揮養膚妝前底霜效能，打造出精緻持久完美的法式底妝。

Step 2：猶如原生肌的底妝：Laura Mercier 極致持久鑽光氣墊粉底（品牌提供）

Step 2：猶如原生肌的底妝：Laura Mercier 極致持久鑽光氣墊粉底

一個完美無瑕底妝的靈魂，就是需要一款能瞬間均勻並提亮膚色的粉底，一抹完成自然薄透Flawless Face。Laura Mercier 的極致持久鑽光氣墊粉底，質感極致輕盈，可按需要自行疊加的遮瑕度。氣墊粉底採用的亞洲限定配方，獨家注入鑽石粉末，一拍均勻膚色並煥發原生透亮光芒，帶來自生高級感光澤。

此外，氣墊粉底可隱沒粗大毛孔，打造極致柔滑無瑕的完美肌膚，並能防水、防汗及不轉移極致持久。同時加入SPF50 PA++++保護肌膚，配合防污染保護屏障複合物，防禦肌膚受外在污染物侵害，塑造零瑕疵的原生美肌。

Step 3：重點遮瑕：Laura Mercier 純淨無瑕精華遮瑕液（品牌提供）

Step 3：重點遮瑕：Laura Mercier 純淨無瑕精華遮瑕液

想要近距離都看不出臉上小瑕疵，一支能自然修飾瑕疵的遮瑕液，就尤為重要。Laura Mercier 純淨無瑕精華遮瑕液的設計，就是為配合女生想營造的理想妝效為設，可有效重點遮瑕，塑造法式自然透顏。產品更是延續「化妝同時護膚」理念，無須堆疊厚重妝感，即可透過均勻膚色，達至完美自然的遮瑕效果。

不論是細紋、黑眼圈及淚溝等微細臉部瑕疵，都能完美遮蓋，締造猶如第二層肌膚般的零瑕妝感！產品更注入高達85%精華級活膚成分，全天候滋潤修護肌膚，煥發無瑕緊緻亮肌。

Step 4: 持久定妝：柔光透明蜜粉（品牌提供）

Step 4: 持久定妝：柔光透明蜜粉

來到底妝的最後也是最重要的一步，想讓底妝全日都保持完美狀態，就必須選用能完美定妝的蜜粉，締造出自然柔焦妝效。Laura Mercier 銷量No.1的皇牌蜜粉-柔光透明蜜粉，一直備受女生們及化妝師喜愛。這款蜜粉質地極致幼滑，輕輕一抹即能融入底妝之中，輕如無物不但毫無粉感，還能帶來至臻完美的24小時柔焦妝效，並擊退油光，全天候擁有輕盈貼服的無重細緻妝感。

01女生聖誕倒數月曆禮品：Laura Mercier 柔光透明蜜粉（）

01女生聖誕倒數月曆禮品：Laura Mercier 柔光透明蜜粉

一起成為「Party Queen」！Laura Mercier 特別送出柔光透明蜜粉，讓大家在聖誕派對或聚會中，玩足全日妝容依然如新。這款蜜粉質地極致幼滑，輕輕一抹即能融入底妝之中，輕如無物不但毫無粉感，還能帶來至臻完美的24小時柔焦妝效並擊退油光，讓你擁有全天候的輕盈貼服的細緻妝感。

禮品：Laura Mercier 柔光透明蜜粉

名額：20個

活動日期：12月6日至12月12日

公佈日期：12月13日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram / 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。