2025代表色Mocha Mousse　8對波鞋推薦　Puma Speedcat Rosé同款

隨著復古熱潮在時尚圈爆紅，球鞋風格漸漸跳脫經典黑白，換上更多不一樣的繽紛亮色！



好比色彩權威機構Pantone宣布的2025年代表色「摩卡慕斯棕」（Mocha Mousse）就是很不錯的新點子，優雅溫柔又擁有獨特的復古氣質，能為穿搭質感加分不少，也讓運動鞋風格變得更加時髦，以下我們整理了「摩卡慕斯棕」運動鞋推薦，上班通勤、週末出遊與約會都百搭！

Pantone 2025流行色「Mocha Mousse摩卡慕斯棕」8雙運動鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025代表色Mocha Mousse 8對運動鞋推薦（PUMA；01製圖）

+ 19

1. Puma

時髦女孩必須擁有一雙Puma Speedcat！自從代言人Rosé加持之後在全球紅翻天，流線設計搭配麂皮材質的設計非常復古，最經典的全黑、全紅款式已經熱賣到缺貨，2025年品牌再加碼推出摩卡棕等一系列可愛顏色，看來今年紅包錢準備要上繳了？

Puma Speedcat OG



2. Onitsuka tiger

Onitsuka tiger近期一連發佈好幾雙美鞋，例如這雙與法國時尚品牌PATOU聯名的Mexico 66就是其中之一，外型採用駝棕、嫩粉色調的撞色巧思，點綴在虎爪紋、鞋跟標籤以及鞋帶掛飾上，為優雅風格注入一絲甜美少女心，穿上腳簡直時髦一百分！

Onitsuka tiger MEXICO 66，$2,150



3. adidas Originals

隨著adidas今年在時尚圈掀起一股「薄底鞋」熱潮，接下來也沒有要放過各位的錢包！這雙Handball Spezial設計上運用不同深淺的棕色調，結合全黑色條紋、麂皮T-toe、燙金Logo來做出層次，整雙鞋造型擁有滿滿細節，百搭、時髦又很有個性！

adidas Originals Handball Spezial運動鞋，$899



4. New Balance

摩卡棕色調通常給人一種復古柔和的氣質，不過這雙New Balance在外型上運用誇張比例和幾何輪廓，巧妙呈現出「未來感」，尤其是科技中底具有厚度的設計，增添造型感之餘，也貼合腳掌曲線提供良好支撐性，無論是日常通勤還是穿去慢跑都非常舒適！

New Balance WRPD Runner



5. Nike

Nike Air Force 1的傳奇地位不必多說，除了全白經典款幾乎人人都有一雙，陸續也推出許多配色來展現不一樣的個性魅力，這款AF1以溫柔摩卡棕和小麥棕色呈現，巧妙中和了籃球鞋的潮流感，在造型上也有更多搭配空間，非常適合來雙情侶鞋與男友一起穿！

Nike Air Force 1 '07 WB，$949



6. Converse

Converse不只帆布鞋很好穿，這雙AS-1 Pro運動鞋也是鞋迷們的心頭好之一，外型上融合撞色對比和不對稱細節設計，同時襯托出品牌標誌性的星箭Logo，充滿了濃濃八〇年代的街頭復古風格，能俏皮甜美也能偶爾耍酷！

Converse AS-1 Pro



同場加映：New Balance 1906最新IU同款抹茶拿鐵波鞋 6對必入 香港新上架（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

7. Asics

在復古熱潮的推波助瀾之下，以科技機能著稱的Asics早已是時髦人士的最愛，尤其是這雙GEL-1130運動鞋，打破以往對機能運動鞋的刻板印象，鞋面上深刻流線爪紋，搭配燕麥棕、摩卡棕拼色細節，格外給人一種柔和典雅的感覺，絕對是最時髦的跑鞋無誤！

Asics EARTHENWARE x GEL-1130 NS



8. On

近幾年在時尚圈紅透半邊天的瑞士運動品牌On，不只藉由中高價位、優雅設計做出市場區隔，與Loewe、Zendaya、合作之後更奠定其「時尚形象」，例如這雙Cloudvista 2在功能上屬於越野跑鞋，俐落外型和鏤空中底很有時尚感，就算日常穿也不突兀！

On Cloudvista 2



同場加映：2024/25時尚趨勢調查 秋冬熱度最高4雙鞋 「這雙」打敗Miu Miu（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

值得入手8款LOGO精品耳環：Dior、Gucci珍珠氣質滿分，Chloé「長鏈條設計」造型感滿分！

發年終必看！8款三萬有找精品包推薦：Tory Burch、Coach氣質首選，Longchamp「金世正同款」小資女最愛

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】