Pantone 2025流行色Mocha Mousse　日本時尚達人教4個穿搭公式

每年都會公布年度代表色的Pantone，日前公布2025年度色摩卡慕斯（Mocha Mousse），瞬間引起時尚圈熱門討論，帶點柔和色調的「摩卡慕斯」，給人一股溫暖寧靜感受，類似一杯香濃摩卡咖啡般的愜意氛圍，屬於好搭配又不難駕馭的簡約色彩之外，深咖啡調更適合運用在冬季穿搭裡。



尤其近期日本女生也紛紛跟上穿「摩卡慕斯」熱潮，想知道怎麼透過年度代表色，打造聚焦又搶眼的時髦印象嗎？一起從以下推薦4套「摩卡慕斯」搭配靈感參考，為日常展現質感兼具的高級日系層次。

2025流行色Mocha Mousse摩卡慕斯這樣搭！跟著日本時尚達人打造4種時髦穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Pantone 2025流行色Mocha Mousse摩卡慕斯 4款日系穿搭公式（01製圖）

+ 12

1. 針織衫＋咖啡色牛仔褲

天冷之際保暖單品「針織衫」，是打造理想溫度的必備，不妨嘗試選擇「摩卡慕斯」針織衫為搭配，以針織衫+咖啡刷色牛仔褲混合，連結率性休閒的冬日風格，隨性加上報童帽、毛帽就很好看。

2. 大衣＋褲襪／棉褲

冬季向來是穿大衣外套的季節，一件版型與質感佳的大衣，能瞬間撐起注目時髦態度，選搭「摩卡慕斯」大衣，下身加入褲襪或棉褲，快速營造俐落大氣風範，當氣溫變冷時，再圍上圍巾立即增添造型細節。

3. 毛茸茸外套＋小喇叭褲／寬褲

毛茸茸外套是本季日本女生出鏡率很高的款式，以「摩卡慕斯」為主的毛茸茸外套，使衣著散發一股知性優雅氣質，不論加上小喇叭褲、寬褲都很合適。

同場加映：冬日必備單品羽絨外套4套穿搭 跟著日本女生穿出日系時髦打扮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

4. 羽絨外套

羽絨外套是每次天氣變冷都會想購入的單品，推薦大家可以選「摩卡慕斯」的羽絨外套，並運用類似色的配色巧思，製造漸層疊搭效果，輕鬆使專屬時髦印象更凸顯。

以上推薦4個「摩卡慕斯」穿搭靈感，大家也準備好穿上「摩卡慕斯」單品，展現時髦焦點嗎？利用不同混搭技巧，讓日常展現搶眼又聚焦的日系風格。

同場加映：日劇人氣演員川口春奈4套時尚穿搭 簡單幹練配搭超適合日常返工（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】