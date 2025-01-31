婚前美容｜新娘悄悄變美的秘密？醫生分享醫美療程前後注意事項

【婚前美容/新娘美容】相信每個女生都有一顆愛美的心，特別當大日子或需要拍攝上鏡的話，更會格外注重容貌與體態。為了短時間急救或達到更好效果，不少女生都會考慮高能量或醫美療程。其實，進行各療程前後亦有相關需知，今次《01女生》邀請到家庭醫學名譽臨床導師 林梓建醫生分享婚前美容相關注意事項，讓各位準新娘可以了解更多，讓整個婚前護理計劃不致打亂！



高能量／醫美療程前需知

醫美療程各有不同，因應著每款療程，療程前的注意事項亦有所不同。不過，林醫生指出大部份醫美療程都必須在皮膚狀態健康下進行，如有感染、傷口或炎症都不適合進行治療。

為了確保皮膚處於在健康最佳狀態，進行大部份療程前最少一星期都要做好保濕以及避免暴曬。若療程涉及光學治療，亦要注意有否服用容易引致光敏感的藥物。如果接受入侵性的針劑療程，前一星期亦要避免服用有機會影響血液凝固的保健產品或藥物，以免造成瘀青，例如維他命E、魚油丸、當歸、銀杏、非類固醇消炎藥、阿士匹靈等。

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高能量／醫美療程後注意事項

當完成療程後，皮膚就會進行修復的第一個階段：發炎，皮膚的間嗜中性白血球會被激活而䆁放細胞激素和生長因子，從而刺激纖維母細胞增生及製造膠原蛋白。例如完成非入侵性的皮膚療程後，皮膚有機會出現暫時的變化，例如發紅、腫脹或敏感等。

大部份微創醫美療程的恢復期大概為三至七天，這段時期皮膚處於較脆弱的階段，大家都需要加強保濕、做好防曬以及減少對皮膚不必要的刺激。 林梓建 醫生

療程後護理指南

林醫生指網傳「黃金修復期」為進行療程後七日，其實只是一個概括的說法。仍需視乎不同療程及膚質，修復期亦會有所不同。術後護理，當然是美容治療過程中至關重要的一部分，不單有助於皮膚恢復，更可以延長治療效果。

根據研究指出，遵循嚴格的術後護理方案，能夠提高整體治療滿意度80%，以及降低高達70%併發症，例如感染等風險。想讓皮膚穩定或加快皮膚恢復速度的話，不妨參考林醫生所分享的療程後護理指南！

醫生分享療程後護理指南（freepik）

想讓皮膚穩定或加快皮膚恢復速度的話，不妨參考林醫生所分享的療程後護理指南！

療程後護理指南｜高能量、醫美療程後 4－6小時



研究表明，觸摸臉部會使長痘痘的風險增加 30%。如果完成療程後，這幾個小時，應該避免觸摸或搔抓臉部，以免引起細菌感染。另外，若進行針劑注射的話，例如注射肉毒桿菌素、透明質酸等，注意4小時內不要躺平、不要用手按壓注射位置，以避免不必要的藥物擴散，從而引起副作用。

療程後護理指南｜高能量、醫美療程後 24小時



療程後的當日應該避免劇烈運動、喝酒以及化妝，應該隨時保持皮膚水份。大家可以使用醫生推薦的溫和護膚產品，能夠有助皮膚保護屏障修復，以及舒緩敏感不適。另外，喝大量的水亦可以為皮膚保持水份。

療程後護理指南｜高能量、醫美療程後一週



這段期間皮膚會顯著地變得敏感，這一週內切記不要使用刺激皮膚的活性成分，如視黃醇、酸等成分。林醫生建議選擇溫和，保濕的產品來支持皮膚癒合。另外應減少接觸陽光或暴曬，外出時必需使用廣譜 broad spectrum SPF30或以上的防曬霜，同時可以考慮配戴寬邊帽或穿著防曬衣。

療程後護理指南｜高能量、醫美療程後兩至四星期



當療程後兩至四星期，皮膚逐漸進入穩定狀態，除了要保持防曬、保濕，亦應該避免用力按壓皮膚或進行面部按摩。