新娘護膚｜準新娘護膚必讀！醫生公開婚前護膚關鍵：保養時間軸

【婚前美容/新娘美容】今年 2025年雙春兼閏月，一共有多達百多日結婚好日子，囍上加囍，絕對是宜嫁娶的好時機！無論你有打算或正如火如荼地籌備結婚，除了預備各項婚禮事宜，皮膚護理亦是不可忽視的重要一環，亦需要提早準備去打造最佳狀態，才能展現貼妝好效果，讓婚照更耀眼。今次《01女生》邀請到家庭醫學名譽臨床導師 林梓建醫生分享婚前美容、護膚攻略，讓各位準新娘可以參考一下。



每位女生都期盼打造理想的婚禮造型，而準新娘們又應該選擇什麼形式的皮膚保養，應該如何準備婚前保養計劃？林醫生建議，開始籌辦婚禮時，亦可以計劃皮膚目標、針對性護理。因為受到遺傳、種族和肌膚骨骼結構的差異等內在因素以及生活習慣（例如吸煙、飲酒）和環境污染及紫外線 (UV) 照射等外在因素影響，每個人的皮膚需求以及老化程度不一。

準新娘們又應該準備皮膚保養，如何計劃婚前美容計劃？(freepik)

準新娘護膚時間表

要打造完美的婚禮造型，當然要保持皮膚水潤亮澤！臨近大日子前，新娘子難免感到緊張和焦慮，皮膚膚質亦可能因此變乾或長出痘痘。林醫生指婚禮前一個月，新娘子更加要保持充足睡眠、均衡飲食和做好防曬，同時堅持早晚使用不易敏感、合適的護膚品。

若想在婚禮當晚更上鏡，可考慮在大日子前一週，利用新型的皮膚導入儀器。以受控電脈衝來增強皮膚滲透性，從而輸送透明質酸作皮膚鎖水因子，改善皮膚光澤和彈性。而婚禮數天前，亦可以利用溫和的射頻儀器，以助肌膚緊緻、輪廓更鮮明，令婚照更上鏡。

準新娘護膚可以這樣做！(freepik)

除了日常的護膚保養，不少準新娘想急救或針對解決皮膚需求，亦會考慮美容或醫學美容療程。林醫生亦分享，曾經有不少忙碌的新娘子，顧著處理婚禮事宜，在大日子前不久才諮詢以及處理皮膚問題。

但皮膚改善並非一朝一夕，時間配合才是實現最佳效果的關鍵，時間過於緊迫，或未能達致理想效果。特別是面部輪廓和結構問題，例如下巴後縮或太短等需求，普遍需要選擇注射式醫美療程，例如肉毒桿菌素、透明質酸填充劑等，皮膚需要最少4到8週的時間，才足夠回復及達至自然效果。

醫美療程均需要時間才能達致最佳效果，各款的皮膚術後修復期和療效維持時間亦有所不同，例如近年較流行的水光針和膠原蛋白增生劑，其實需要3個月以上時間才能發揮最佳效用！如果選擇非侵入性醫美儀器，例如激光、射頻 RF、高能量聚焦超聲波HIFU等，一般亦需要3到6個月才達到最佳效果。

各肌齡護理重點：年輕肌/ 輕熟肌/成熟肌/熟齡肌

如果不肯定個人確實需求的話，大家亦可以參考以下的肌齡護理表，了解應該如何開始以及制定個人化皮膚改善計劃。

肌齡護理表｜20代年輕肌膚：減緩初老、注重保濕



如果你是20代的年輕肌膚，護理重點在於預防臉部老化進程，減緩初老。普遍選取針對保濕的護膚品，注意防曬，或配合外用維生素A衍生物，已能夠大大改善肌膚。

肌齡護理表｜25-35歲 輕熟肌膚：抗皺抗老



隨着骨骼體積減少，輕熟肌膚普遍會出現骨膠原流失、彈性纖維蛋白減少的情況，皮膚開始浮現老化進程，例如色斑，靜態及動態紋亦變明顯等問題。要對抗以上初老情況，日常皮膚護理中除了要加強保濕、防曬外，亦可以選擇含有抗氧化劑及生長因子成份產品，以保護肌膚免受自由基和環境侵害。另外，想微調或治療面部輕微瑕疵，亦可以考慮微創美容治療，例如激光、新型透明質酸等。

醫生公開不同肌齡護理關鍵（freepik）

肌齡護理表｜35-45歲 成熟肌膚：重點抗老、改善肌膚及輪廓



40歲左右會出現更多的老化跡象，例如皮膚皺紋顯著增加，臉頰深層脂肪往下移及流失、眉毛和臉頰下垂、下顎線輪廓模糊以及皮膚色素不均等，建議針對整體肌膚及輪廓問題，改善膚質及提拉肌膚，同時嘗試制定個人化的醫美方案。

肌齡護理表｜45-60歲 熟齡肌膚：或需多效夾擊



步入更年期，荷爾蒙水平波動加上受陽光及地心吸力影響，老化跡象相對明顯，臉部區域普遍下垂、鬆弛，出現皺紋和色素變化。想解決皮膚需求，或需高能量儀器配合不同醫美治療方案，多效夾擊、共同使用才能達到理想效果。

香港大學家庭醫學及基層醫療學系家庭醫學名譽臨床導師 林梓建醫生（受訪者提供）

資料由香港大學家庭醫學及基層醫療學系家庭醫學名譽臨床導師 林梓建醫生提供