【Juicy Couture】新彩妝重拾少女芭比風　高顯色度派對女王必殺

還記得Paris Hilton紅極一時的辣妹時代嗎？美國有屬於他們的Pink Style，滿足少女想要成為芭比般夢幻的存在。許多美國的品牌都以少女心出發推出系列夢幻時尚，其中Juicy Couture是受丁許多少女愛戴的經典品牌。這次Juicy新推出的系列美妝，以奢華感十足的霧金點綴鮮艷粉色，從包裝開始宣告，勢必再次掀起一波少女潮流。這系列形象照以鮮艷的粉色為背景，大膽的呼應彩妝的金屬色系，品牌格調強烈述說著少女不願與世俗妥協的性格，也收到大量網友迴響。

這次推出的新系列似乎不分季節，只有想要成為派對女王這系列的彩妝一定會是首選，每一個顏色豔飽和混合閃耀的亮粉，使用任何一個彩妝都會讓你的五官更加立體顯眼，這次JUICY加入彩妝行列可沒有馬虎，從唇彩到眼妝都是別出心裁的設計。

＃金屬光澤唇彩

其中以金屬色的唇彩是這次主打的商品，特殊色加上金粉有別其他美妝保守的大地色調，踏出一片 Juicy Style，像是鼓吹少女潮流是時候回歸了，模特兒展示的傲氣，似乎擦上他們的金屬色的唇釉就能成為派對上的焦點。

+ 5 + 4 + 3

＃主題搶色眼彩

也是這次令人期待的商品 Juicy 一如品牌精神的亮麗色彩，眼影盤中滿滿的搶眼主色，看得出來每一格都是一個主題色彩，也有高彩度的大地色系可以選擇，在官網上放的不同膚色試色照片令人格外的驚喜，因為這些顏色適合不同的膚色，只要你決心不凡這盒眼影或許是 2019 彩妝的好選擇。

這次令人期待的商品 Juicy 一如品牌精神的亮麗色彩，眼影盤中滿滿的搶眼主色，看得出來每一格都是一個主題色彩，也有高彩度的大地色系可以選擇（IG@juicycouture）

因為顯色度高所以許多人可能還不太敢下手，知名美妝Youtuber Tati 就直接使用品牌的彩妝來化妝，一開始對於這個品牌出彩妝還感到驚訝，但使用後卻發現 Juicy 的彩妝質地滑順、貼妝且顏色飽和閃耀，或許厭倦一成不變的你，也能一如 Juicy 推出彩妝的大膽挑戰，嘗試換然一新的形象。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】