人氣網絡減肥紅人Mini被韓國女生稱為「最想要的理想身材」，她在Instagram上分享自己曾經由70kg減至48kg的「不復肥減肥攻略」，成功吸引超過10萬多人的追蹤，窈窕辣妹的身型更讓許多女生羨慕不已。根據她的減肥攻略，筆者諮詢了營養師意見，當中有何可取，有何需要留意？

或許女生們會認為減磅並不是最困難的事，最令女生們困擾的是「如何減肥後，體重不輕易反彈」的問題。減肥過程痛苦難耐，可以連自己最喜歡的食物都不吃，經歷過如此艱辛的減肥過程後卻又反彈，令不少女生灰心！

網絡減肥紅人Mini分享由70kg減至48kg的「不復肥減肥攻略」(ig@dd_mini)

MNI更成功推出一本減肥秘訣食譜，分享自己減肥的心德和食譜 (ig@dd_mini) 最初，減肥達人Mini 因為朋友的一句說話︰「減完肥後，又輕易地復胖，那我為甚麼要那麼努力的減肥？」，令她由2015年開始，決心要甩掉身上的脂肪， 嘗試不同種類的減肥方法，解決不會復胖的問題，並成功研究出「8個零失敗」的減肥秘訣，成為每一個女生爭相參考的對象。

經常減肥失敗，繼而體重反彈的女生們，不妨參考減肥紅人Mini所整合的「8個零失敗」的減肥秘訣！

1. 早上做「空腹有氧運動」約20-30分鐘

「空腹有氧運動」能促使身體快速地消耗身體內的熱量和脂肪 (ig@dd_mini)

Mini建議早餐前應抽出20-30分鐘的時間，做一個「空腹有氧運動」，因為經過一整夜之後，身體所儲存的碳水化合物不多，進行「空腹有氧運動」能促使身體快速地消耗身體內的熱量和脂肪。沒有運動習慣的女生可能一開始不是很習慣，而且感到很吃力，不過沒有付出哪有回報呢！根據Paragon Medical Centre的注冊營養師梁穎恩指出無論何時做「空腹有氧運動」都是對瘦身有幫助，但需要留意的是，當空腹運動時，身體的肌肉少了糖原(glycogen)，會容易感到疲乏，因為糖原是為肌肉提供動力的元素。

2.正常飲食和減肥餐交替攝取

MINI時常在Instagram上分享自己「不復肥減肥攻略」中的減肥食譜 (ig@dd_mini)

一開始減肥就只吃淡而無味的減肥餐，真是很快讓人吃不消和卻步。而Mini更在Instagram中分享自己所設計的減肥餐單，並建議女生們在看到磅數到達自己所訂立的目標時，可以減少減肥餐的份量，或是晚上才吃減肥餐，而早餐和午餐可以依據自己的喜好來正常飲食。但要注意的是，肚子感到8成的飽肚感就應該停止進食了。營養師建議減肥時，盡量是均衡地飲食，例如前一天攝取過多的卡路里時，另一日的早上可以只吃一根香蕉，一隻蛋外加一杯低脂奶就可以。

按下圖看更多韓國減肥達人Mini的「不復肥減肥食譜」：

3.養成經常喝水習慣

喝水不論是對皮膚還是身體健康都有莫大的幫助 (grayalb@unsplash)

喝水不論是對皮膚讓是身體健康都有莫大的幫助，建議女生在進食之前的30分鐘，喝下一杯約250毫升的清水，而註冊營養師梁穎恩指，因為身體攝取足夠的水份可以幫助腸胃蠕動和增加飽腹感，建議清水中更可以加入纖維含量多的奇亞籽，可增加飽腹感和吸取當中的奧米茄-3（omega-3），女生們可以更有效的控制體重。

4.盡量選擇卡路里低或健康的零食

零食都可以吃，但最好是選擇一些低卡路里的食物 (ig@dd_mini)

相信每個女生都有兩個胃，一個是用來放置正餐的食物，而另一個胃就是用來盛裝甜品的，每個人都有嘴饞的時候，零食是可以吃，但最好選舉一些低卡路里的食物，例如︰堅果、蔬菜棒（紅蘿蔔、青爪條）和無糖乳酪等等。營養師建議選擇每份零食時最好盡量選擇低於125卡路里，而低脂奶也是一個不錯的選擇。

5.進食時應慢慢地慢嚥細嚼

細嚼進食，長久以來可以減少進食量 (ig@dd_mini)

當女生減肥時，會很重視所吃的食物含有多少卡路里，但Mini指，與其不斷精準計算卡路里，不如控制食量。在進食的時候，慢慢地吞嚥細嚼，長久以來可以減少進食量。註冊營養師梁穎恩指出，當進食時，大腦需要20分鐘才接收到進食中的信息，例如︰假設你十分鐘內已吃完了一頓飯，但大腦仍未接收到你感覺到飽肚的信息。因此營養師不建議進食時過於急速，大腦根本接受不到飽肚的信息，因而導致進食過量。

按下圖看「不復肥減肥攻略」餘下的三大要點筆記！！！！