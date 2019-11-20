Jo Malone London與Zara合推香水系列　只需$60擁有品牌經典香氣

小資女生最愛的Zara與Jo Malone London的創辦人Jo Malone聯手帶來令人興奮的消息：品牌合作推出的「Zara Emotion」香水系列已正式開賣，現在只需以親民的價錢便可擁有頂級調香師的作品。

Zara與Jo Malone聯推出「Zara Emotion」香水系列（Zara）

Jo Malone以Zara的時尚風格為靈感，花了一年時間構思「Zara Emotion」系列。她希望藉著是次合作改變香水於大眾眼中的刻板印象，傳達平價香水同樣具有主流吸引力的訊息。Jo Malone表示「Zara Emotion」的香水都是以她多年來喜歡的成分製成，與Jo Malone London一樣擁有令人難忘的香氛印記。

Jo Malone為香水品牌Jo Malone London的創辦人，並於2011年推出個人品牌「Jo Loves」。（IG＠jolovesofficial）

Jo Malone為Zara度身訂造出八款香水，包裝採用一如既往的簡約風，香氣同樣可混合配搭。每款香水各設有10 ml、40 ml與90 ml三個容量，而售價分別為£5.99（約$60.4）、£15.99（約$161.2）與£25.99（約$262.1）。

Jo Malone把系列中的帶西柚與香根草香氣的Vetiver Pamplemousse比喻為「一件帶有清爽柑橘香氣的白色恤衫」（Zara） 於「Zara Emotion」當中，Jo Malone個人最喜歡的是以薰衣草、檀香、麝香為香調的Bohemian Bluebells，與Jo Malone London有名的Wild Bluebell藍風鈴香水同樣擁有花木香氣，並指Bohemian Bluebells是她於多年調香生涯中創造過最芬芳的香氣之一。Jo Malone又把系列中的帶西柚與香根草香氣的Vetiver Pamplemousse比喻為「一件帶有清爽柑橘香氣的白色恤衫」，是一款適合日常使用的香水。

「Zara Emotion」同時設有香水組合，現時只於英國門市與官網發售：

+ 6 + 5 + 4

如果你是Jo Malone London Orange Blossom橙花香水的粉絲，便一定不能錯過價錢親民的Amalfi Sunray。佛手柑、柑橘與橙花的香調組成了經典的英倫氣息，如漫步春夏花園，沒有過多的甜味，空氣中就只有這簡單清新的香氣。柑橘味香氣有效舒緩緊張情緒，適合希望透過香氛改善心情的都市女生。