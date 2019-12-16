「全球最性感王室成員」杜拜王子封盤　身家逾1000億專情表妹11年

身家坐擁超過1000億的杜拜專情王子終於封盤了，曾連續兩年被《福布斯》雜誌評選為「全球最性感王室成員」的杜拜王子—儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）於今年低調迎娶29歲表妹謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum），網傳37歲的他更苦等11年才娶得美人歸。

儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在Instagram約有900萬人追蹤，可猜想他的人氣媲美國際巨星？(ig@faz3)

國際傳媒的目光總是放在英國王室身上，但其實各國王子的故事也甚且話題性，堪稱「五官比女人還精緻」的儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是一個動靜皆宜且具備聰明才智的男人，完全是城中夢幻筍盤，不時在自己的社會網絡分享性感迷人的沖浪、騎馬和滑雪照等，引來不少粉絲在相片下瘋狂留言，難怪他宣布自己低調完婚時，擊碎眾多女生的心。

【按下圖看】「全球最性感皇室成員」杜拜王子的英俊照：

+ 6 + 5 + 4

英俊與學識並重的儲哈曼丹王子是「行走的荷爾蒙」

儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）精通騎馬、打網球、潛水和滑雪。(ig@faz3)

在儲哈曼丹王子約900萬人追蹤的Instagram中，卻鮮見女人的蹤影，或許他盡可能減少與其他異性接觸來免卻不必要的緋聞，不像另一個國際話題焦點「英國王室」般不時也傳出醜聞，如近年有傳威廉王子（Prince William）背著妻子凱特（Kate Middleto）懷孕時，與她的閨蜜（Rose Hanbury）有出軌偷情之疑和安德魯王子（Prince Andrew）因誤交損友捲入性醜聞而辭任王室職務等等。

儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）不時在自己的社交網絡分享性感迷人的打網球、沖浪、騎馬和滑雪照等(ig@faz3) 儲哈曼丹王子與網民分享相片當中，大部份都是與動物或是個人運動照有關，更與他高大健碩的外型不謀而合，他年輕的時候，曾留學於英格蘭的皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），更與英國著名政治家邱吉爾、威廉王子和哈利王子同為校友，及後，儲哈曼丹王子在軍事學院學懂不同攀爬和戰鬥訓練後，卻繼續增加自己的學識領域，於倫敦政治經濟學院深造，難怪不少女性都被他所吸引，不但英俊與學識並重，更有女性最愛擇偶條伴之一的「上進心」，不斷挑戰自己的可能性。

+ 5 + 4 + 3

黃金筍盤告別單身 全因11年前已結下情緣？

網上基本上沒有謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum）的年長照 (ig@sheikha_stm)

早在2008年時，年紀輕輕的他已被納為杜拜的王儲，有傅因為身為王儲的哥哥染上毒癮，又無心政治，而被剝奪王儲位置，於是排行在第二的儲哈曼丹王子（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）就順利當選王儲，並於將來承繼杜拜的王位。

擁有精緻五官的他身為城中的黃金筍盤，自自然然會遇上不同的狂風浪蝶，不過在媒體卻鮮有報道有關他的愛情緋聞，當中讓人最注意的是他的外型俊逸和盤旋於各國交際活動的新聞。

有傅謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum）與他一樣同樣在英國和美國接受教育，更是阿聯酋女軍成員之一(twitter@ARoyalAgency) 有關他的愛情新聞就是他今年低調迎娶29歲表妹謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum），有傳謝克哈公主與他一樣同樣在英國和美國接受教育，更是阿聯酋女軍成員之一，謝克哈公主擁有良善的心，更捐贈資金興建學校，為杜拜青年設立教育項目，相信儲哈曼丹王子願意等待她11年之久，也許是她與他一樣，以「愛人如己」的宗旨待人，願意付出自己的時間和金錢建設不同的公益事務呢！

加上據外媒報道，29歲的謝克哈公主（Sheikha Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum）擁有濃眉和深邃的五官，與擁有宛如雕塑五官的儲哈曼丹王子十分相襯，可是官方沒有太多公主的近照，予人感覺非常低調和神秘，或許是王子想保護自己心愛的女人免受傳媒的滋擾，也沒有向外界多說自己的婚禮，一切都以秘密的形式舉行婚禮，在父親和親戚的目光下低調迎娶29歲的謝克哈公主，或許不久的將來儲哈曼丹王子會讓傳媒分享他的娶妻喜悅，籌備一個世紀婚禮給另一半呢！

【接下圖看】杜拜王子和謝克哈公主的幼童照

+ 4 + 3 + 2

資料來源：Esquireme.com，dubaiweek News