YSL全新ROCK’N SHINE星星唇膏1月4日開售　實測16色微閃妝效

YSL唇膏新品永遠不會讓人失望，即將推出的ROUGE VOLUPTÉ ROCK’N SHINE星星唇膏，全系列16款色調配上微閃妝效，定必成為一眾唇膏控的搶購目標。

精心打扮只為對方欣賞，要營造出令對方怦然心動的一刻，豐盈飽滿的雙唇便最能吸引他的目光。約會時要提升魅力，帶輕微閃爍效果的唇膏絕對是女生的祕密武器。

YSL唇膏總帶著夢幻的魅力，集護唇及美妝於一身的迷魅亮彩唇膏系列自推出以來一直深受女生追捧。今年推出的特別版星星唇膏帶來重大革新，外型上從經典的圓金管轉化成星光閃爍的銀管，星星唇膏的中央烙上蘊含植物精萃的銀星，帶低調的微閃質感。閃粉更蘊含桉樹纖維素精萃，妝效閃爍之餘同時悉心呵護雙唇。同時帶有顯白粒子，一擦打造極細緻光澤，釋放顯白粒子，完美折射周圍光線，打造顯白的光潤美唇。

按圖看YSL ROUGE VOLUPTÉ ROCK'N SHINE 迷魅閃星唇膏16款色調：

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全新星星唇膏秉承迷魅亮彩唇膏系列的特色，同樣擁有出色的亮澤度、滋潤度與顯色度。銀色星星中的閃粉自然而帶點閃爍效果，為唇妝畫龍點晴，順滑觸感就連化妝新手也能輕易駕馭。

想讓心儀對像對你一見傾心，#7 Red Show帶微金黃色調的紅色唇膏將會是你的首選。水潤質感令雙唇性感迷人，又不會顯得過份高調，盡見個人風格。假日與閏密聚會的話則可選擇 #6 Orange Speaker，充滿活力的珊瑚色調有顯白效果，只需配襯簡單穿搭已顯神采。

回顧黑心唇膏系列：

YSL於上年推出的Volupte Plump-in-Colour迷魅豐盈黑心唇膏（品牌提供） YSL每年的特別唇膏系列總予人意想不到的驚喜，上年推出的Volupte Plump-in-Colour迷魅豐盈黑心唇膏也沒有令人失望。充滿少女味的心型唇膏造型極為吸引，中央的黑心位置蘊含護唇成分，造型前衛破格之餘，更有效提升雙唇的光澤感，一開賣便已搶購一空。