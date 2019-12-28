韓國票選「30+童顏女星」　全智賢只排第六　頭三位均超過37歲

韓國網站DCINSIDE公佈了「穿校服去學校也沒有違和感的30+童顏女星」的票選結果，以下十位入圍女星的樣貌與出道時無異，均是名副其實的凍齡女神。

不少網民指以下十位女星的外貌不只與出道時一樣，更是逆齡生長，完全看不見歲月的痕跡。想擁有凍齡美肌，便要留意她們的保養技巧。

按圖看第四名至第十名的30+童顏女星：

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【第三名】宋智孝（38歲）

今年38歲的宋智孝無論皮膚還是身形都與少女無異（IG＠my_songjihyo）

喜歡觀看綜藝節目《Running Man》的女生對宋智孝的素顏應該毫不陌生，雖然她經常要跑外景，於陽光下進行拍攝，但宋智孝的肌膚仍然接近完美，於高清鏡頭下仍無懼素顏。她曾於綜藝節目《睡衣朋友》中與一眾韓星穿起高中校服於主題樂園中遊玩，投入得仿如回到學生時代。

要維持零瑕疵的少女肌膚，便要學習宋智孝的護膚心得：盡量素顏、做好防曬、勤敷面膜。化妝品始終會對肌膚造成傷害，所以平日也應多讓毛孔呼吸，減少上妝。另外，防曬工作是無分四季的，紫外線除了會讓皮膚變黑，更會加速衰老，即使在陽光不太猛烈的冬天也應塗上足夠的防曬。

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【第二名】韓智敏（37歲）

出道多年的韓智敏與十六年前於《大長今》中飾演醫女信非時的外貌一樣。（《春夜》劇照）

韓智敏初出道便參演了韓劇《大長今》，飾演李英愛的好友信非。十六年後的韓智敏樣貌依然，與相差十二年的南柱赫於劇集《耀眼》中飾演情侶亦毫無違和感。剪了一頭短髮的韓智敏更見年輕，她透露自己容易水腫，所以經常以運動與汗蒸幕排走多餘水分。如當天沒有工作安排，韓智敏會選擇不化妝讓肌膚能徹底休息。

【第一名】宋慧喬（37歲）

氣質女神宋慧喬雖然已接近40歲，不論任何造型依然少女味不減。（IG＠kyo1122）

氣質女神宋慧喬雖然已接近40歲，不論任何造型依然少女味不減。她於《太陽的後裔》與《男朋友》中夥拍分別比她少4歲的宋仲基與少11歲的朴寶劍，看起來就像是一對20多歲的小情侶。宋慧喬的肌膚與18歲女生不相伯仲，充滿光澤感，而且緊緻透亮，難怪出道至今已擔任多個保養品牌代言人。宋慧喬曾分享自己會以牛奶洗臉，為肌膚帶來營養，並達到保濕的效果。