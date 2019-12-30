馮盈盈祝福醫生前度　明星情逝仍留風度　體面地告別是必學分手課

馮盈盈於IG上宣布與醫生男友結束四年情，感激對方的付出並送上祝福。近年不時傳出娛樂圈中明星情侶的分手消息，他們對於一段關係的結束各有不同的處理手法。 一場戀愛的最後要是沒能與對方開花結果，那麼愛過也是青春，體面地告別、對外交代關係，是為這段逝去戀情保留最後一點的美麗。

馮盈盈於IG上宣布與醫生男友結束四年情，感激對方的付出並送上祝福。（IG＠crystalfyy）

25歲的馮盈盈於2016年參選港姐時，已提及自己有一名任職醫生的圈外男友Martin。馮盈盈入行後雖然工作忙碌，但兩人感情並沒有受到影響，依然甜蜜。兩人至今已交往四年，並於六月時開始同居生活。馮盈盈不時把Martin掛在口邊，曾於一次訪問中表示自己於拍攝節目《美女廚房》時得知了媽媽心臟病發的消息，但礙於工作未能即時離開。正在她徬徨之際，Martin早已趕到醫院為她照顧家人，這才讓馮盈盈忐忑的心安定下來。

從2015年開始，這四年間我們互相勉勵，互相扶持，一起經歷許多高高低低，見證了對方不同階段。在往後日子，即使我倆再不是情侶，我們仍然會支持對方，也互相祝福各自的將來。 馮盈盈

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對於馮盈盈與Martin，於這四年間裡經歷過的都是刻骨銘心的回憶。雖然現在已分開，但當時確是真真切切的深愛過。愛情中最後的一課，是要學會如何面對消逝的關係、優雅地退出這段變了質的感情。

鄧麗欣與方力申

鄧麗欣與方力申從螢幕情侶到確立情侶關係，經歷十年的時間最後仍是分手收場。（VCG）

當年鄧麗欣與方力申的分手消息震驚了整個娛樂圈，兩人從螢幕情侶到確立情侶關係，經歷十年的時間最後仍是分手收場。不少90後見證著這對金童玉女的愛情故事，他們曾合作的愛情電影、合唱的甜蜜情歌已成回憶。除了透過經理人公司太陽娛樂發出分手聲明外，鄧麗欣亦於社交平台透露心聲。

鄧麗欣與方力申走過青澀的十年（VCG）

這是一個非常沉重的決定。十年的感情，不容易…十年來我們一直在同一條道路上向著同一方向努力前行，但漸漸地，我們的步伐開始有點不一致。我們遙望著各自的風景，而對方也悄悄地變成了各自的風景…十年前我們因喜歡走在一起，十年後我們因了解而分開。小方是我認識過最好的男生，沒有福份跟他走到白頭，只怪緣分的安排。沒有權利遺憾，沒有必要後悔。請大家不要揣測任何其他原因，我們之間沒有第三者存在，沒有傷害對方的任何事情發生，分開 只因成全…成全可能是更大的愛，成全對方找到更合適的，成全對方找到另一個自己。當螢幕情侶大家都喜歡，但當真正的情侶走上螢幕其實壓力莫大。大家對我們的期望，大家給我們的祝福…現在只能說，對不起！讓大家失望了！我的世界裡從來不存在童話，只有愛。我們的愛都是真實存在的，不虛不假，以後我們的關係雖然改變了，但我依然視他為我最親的家人般守護著，以不一樣的方式，給予我最真實的愛…祝福。 鄧麗欣

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愛情原來毫無道理可言，交往的長度並不能保證一個美滿的結果。雖然未能見證幸福的童話，但愛情總愛出其不意的給予驚喜。鄧麗欣與邱勝翊（王子）這段遠距離戀愛讓人意想不到，看著鄧麗欣幸福的模樣，彷彿與正經歷分手陰霾的女生打氣，叫我們相信愛情的美好。

湯怡與洪卓立

湯怡與洪卓立上年突然於IG上宣佈分手，結束十一年的感情。（IG＠hungcl）

湯怡與洪卓立這對情侶一直低調討喜，上年卻突然於IG上宣佈分手，結束十一年的感情。兩人曾共度患難，2009年時洪卓立曾經歷大病，更被網民開玩笑傳出死訊，一度被看好的新人王進入事業的低潮期，湯怡卻始終不離不棄。不過，在三十歲的分水嶺上，湯怡與洪卓立沒有選擇結婚，而是退回知己的關係。

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不經不覺我們一起走了十一年。時間不長不短，經歷不多也不少。我們的青春， 彼此住了大家。他，在我心裡佔了一個很重要的位置，我們仍然是會為對方赴湯蹈火的好朋友。謝謝你，謝謝你成為了我的三分之一。 湯怡

總有人認為愛情不可靠，全因付出與得到的往往不成正比。愛情從來沒有一道必勝的公式，只有憑自己沿路跌跌撞撞，摸索出合適的那條路。在那之前，先要學懂分手一課，感激並珍惜曾經快樂的經歷。