【及肩髮型】短髮留長髮必經「卡頸期」！五個打理小竅門輕鬆過渡

近年無論亞洲還是歐美都興起一陣短髮潮，但女士一到了秋冬又會想擁有一頭浪漫長髮。但各位對髮型十分善變的女孩都知道，最難整理頭髮的時期，其實是頭髮長度正好卡在肩膀，不是中長髮、卻也不是短髮的「卡頸期」最尷尬！以下五種整理方式，就是短髮女孩留長頭髮時，遇到長度過渡期最好的參考範本，教你輕鬆度過頭髮留長的尷尬期。

#帽子

頭髮才剛開始要留長，就覺得髮尾亂岔、髮根扁塌看起來好無神？戴頂帽子吧！戴上簡單的鴨舌帽或漁夫帽，可以突顯隨性休閒感覺；戴上秋冬大熱的貝蕾帽或報童帽的話，就更加時尚有霸氣。看起來不僅有煥然一新的感覺，一邊的頭髮塞進耳後，臉形還會變小喔！

#夢幻髮色

頭髮在過渡期的時候，最常遇到的問題就是看起來很沒精神。要長不短的，不如短髮的俐落又不能像長髮可以簡單綁成馬尾或編髮。如果這時候嘗試進行漂染，染上夢幻髮色，頭髮就不會看起來那麼厚重、累贅了。

#低馬尾

小馬尾不只俐落，也不需要特別照顧就能維持，正在頭髮過渡期的女孩因為頭髮不長不短，綁起來更能展現率性美。馬尾結位置落在兩耳於後腦勺的連接處，記得將髮際、鬢角處的輕輕髮絲拉出來，並且用電棒稍微捲一下，就可以美過尷尬期。另外，亦可以加入今年最流行的「阿婆髮夾」，使簡潔的低馬尾更顯時尚。

#韓式微亂頭

不是只有中長髮可以韓式微亂頭，過渡期的短髮也可以。只是捲度要比中長髮大一點，才不會讓頭髮一下跳得太短。可以特別注意下巴處、兩耳處的髮尾，兩者往不同方向捲看起來會有法式女人的慵懶隨性！

而瀏海位置，可以分成中間分界再做成八字瀏海，更有復古時尚感。韓式微亂頭還有另一個重點，就是髮根的處理，髮根位置不可以扁塌的，建議利用風筒或電髮捲棒在髮根位置先做出微 C 字的蓬鬆效果，使整體造型更具活力。

#半丸子頭

若頭髮開始留至中長度 Lob 頭（Long Bob），可以將髮尾捲成內彎，再將上半部頭髮捲成一個小包子，非常有精神又有氣質！半丸子頭不只是近期很流行的髮型，更不用一直擔心頭髮塌掉。

對於過渡期女孩來說，綁半丸子頭最重要的一點是在於「空氣感」。在綁之前可以先將頭髮用電棒捲燙捲，再做半丸子造型，有種浪漫又個性的感覺。盤好丸子頭之後記得要將頭頂、丸子頭周圍的頭髮拉鬆，並且拉出一點髮際處的髮絲，不只有微捲凌亂感，更可以修飾臉型！

頭髮的「過渡期」是每個女孩的煩惱，不管是瀏海或短髮留長的過渡期，都非常惱人。正在從短髮想留長的女孩們，不要再受不了而衝動去剪短了，因為這樣真的會一輩子留不長！過渡期只需要一點小巧思，就可以一次擁有短髮的個性與長髮的女人味。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】