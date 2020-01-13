【2020流行髮型】5款日系精靈短髮　顯臉小可愛感　打造立體五官

踏入新的一年，不少女生都想要轉變形象，挑戰新髮型。長髮女生今年不妨剪掉秀髮，嘗試現在日本正流行的日系短髮，短髮不但能打造立體輪廓，而且很適合頭髮細軟以及髮量少的女生。無論是甜美型還是冷艷型的女生，都能完美駕馭的日系短髮髮型，讓你一秒變「精靈」！

#個性BOB頭

BOB頭的特點就是打造蓬鬆感的弧度，以及髮尾收在脖子上，展現完美的頸部綫條。喜歡個性打扮的女生可以嘗試這款髮型，加上個性穿搭，絕對會讓人眼前一亮。若搭配具有特色的大耳環，還有顯臉小的效果，給人更加鮮明的印象！

BOB頭同樣給人小巧可愛的感覺。（abiru_sand@IG）

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#髮尾外翹造型

這款髮型主要營造自然的凌亂感，頭髮髮尾隨性地向外翹起，給人可愛又慵懶的感覺。無論是短髮或者及肩短髮的女生，都能嘗試這款髮型，只需用一支大捲電髮棒輕輕一捲，就能輕鬆完成，有著清新青春的感覺。

髮尾微微外翹更顯可愛活潑。（abiru_sand@IG）

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#短直​學生頭

青春的象徵——「學生妹妹頭」一定是最顯年輕的髮型，再加上齊瀏海，讓人感覺年輕十歲！「學生頭」髮型的髮尾可用電髮棒燙成内捲，而最近流行的齊劉海重點在於輕盈感，不適宜太過厚重。整齊的直髮，也讓整體造型顯得更加乾淨利落，給人空靈、可愛又溫柔的印象。

少女感十足的學生頭。（hrhk__hrhk@IG）

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#波紋短髮

波紋卷短髮能打造迷人層次，圓臉女生可以利用卷髮修飾臉型、遮擋臉龐，營造小臉既視感。無論是大波紋卷還是小波紋卷，都能夠營造慵懶風，另外可以選擇搭配大地色眼妝，做一個氣質女孩！而波紋卷講究空氣感，髮量少的女生也能創造蓬鬆效果，讓髮量看上去更多。

波紋卷短髮打造迷人層次感。（hrhk__hrhk@IG）

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#圓形短髮

圓短髮能夠修飾頭型，讓整體髮型看上有圓形弧度，淺色髮色例如奶茶色、淺啡色十分適合剪這類髮型，充滿日系味道。髮量較少或者髮絲較柔順的女生，很適合這種圓形短髮，髮絲較貼近臉龐，打造立體五官，讓五官看上去更深邃。

圓形短髮髮尾需要打薄層次。（abiru_sand@IG）

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