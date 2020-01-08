《雙層公寓》女生變閨密　朋友圈總有位作調和﹖第二季揭配對結果

隨著Netflix真人配對節目《雙層公寓：東京2019-2020》第二季的展開，讓人記掛起第一季中眾人的生活點滴。六人離開公寓後感情仍然很好，當中的三位女生更成為了好友，經常相約聚頭，節目中最讓人難忘的，是對友情與愛情的領悟。（以下內容含劇透成分）

六人離開公寓後感情仍然很好，經常相約聚頭。（IG＠foxco_kaori）

事實上，每季《雙層公寓》都甚有看頭，各成員的高顏值外貌加上沒有預設劇本的真實對白，讓觀眾能近距離地感受男女間的曖昧氣氛。各人離開公寓後便朝著自己的理想發展，雖然田邊莉笑子與奧山春花曾因爭奪Kenny而上演「心機女」的戲碼，破壞成員間的和諧。幸運的是，渡邊香織的好人緣成為了成員間於離開公寓後仍有聚會的關鍵，她更分別與莉笑子及春花約會，感情異常深厚。

莉笑子（左）在公寓時雖然與女生們的關係未算深厚，但離開後仍不時與香織見面（IG＠risako_tanabe）

真誠相對是建立關係的不二法則

從香織搬進公寓開始，她已清晰地與大家分享自己想要在藝術世界中闖出一片天的想法。雖然她曾與多個日本知名品牌合作，但香織並未有滿足於此。她在離開公寓後便到倫敦居住半年，跟隨自己喜歡的插畫師學習。與香織建立出深厚情誼的春花在她決定離開公寓時表現不捨，更表示自己會到倫敦探望香織。

與香織（右）建立出深厚情誼的春花（左）在她決定離開公寓時表現不捨，更表示自己會到倫敦探望香織。（IG＠foxco_kaori）

香織於眾女生中未必是最漂亮的一位，但她散發的知性氣質卻令所有人深深愛上。與人相處最重要還是感覺舒適，而香織的魅力在於她能交出真心，以真誠的態度看待每個人。面對莉笑子與春花的爭風呷醋，香織總是能溫柔平和的化解。即使離開公寓後，香織仍是了成員間的核心人物，擔當起聯繫眾人的角色，並不時跟成員們聚會。

喜歡原來並不一定要交往

第一季的《雙層公寓：東京2019-2020》在Kenny與莉笑子的表白中結束，兩人最後能否配對成功相信是觀眾最關心的話題。在第二季展開後，兩人的感情去向也有了結果。雖然莉笑子在海邊約會時拒絕了Kenny的表白，而Kenny亦決定離開公寓。然而，於歡送Kenny的晚上，莉笑子卻毅然決定與他一同離開公寓，希望日後能有更多時間與Kenny相處，從而認清自己的心思。

【按圖看】隨著Kenny、香織與莉笑子等人的離開，公寓將迎來四位新成員：

+ 9 + 8 + 7

透過《雙層公寓》成員間的互動，我們看到了日本男女的愛情觀、價值觀與人生觀，也了解到原來兩個人要走在一起並不只靠兩情相悅。男生們認為與女生約會只是為了能更認識對方，並不代表要進一步發展。就這樣我們了解到現代人愈來愈大方面對感情，喜歡跟交往原來是有一大段距離。如果你也像莉笑子與春花般主動過後並未得到任何回應而糾結的話，《雙層公寓》或可為你緩解鬱悶的心情。