【最強凍齡童星】唐寧還原30年前劇照　單親媽媽保養秘訣超簡單﹗

38歲的唐寧至今已出道30年，近日她於IG上分享一張模仿童星時期劇照的自拍，被網民稱讚凍齡有道。淡出幕前後，唐寧熱心慈善工作，同時獨自照顧一對子女。身兼多職的唐寧仍然保養得宜，秘訣原來非常簡單，可歸納出3大減法保養。

過去的時光未有於唐寧面上留下痕跡，除了髮型有所不同，外貌基本沒有兩樣，仍然童顏。（IG＠leilakong1205）

已是兩子之母的唐寧至今仍然童顏，一對大眼晴與甜美的笑容宛如少女般可愛。日前她於IG中分享了8歲時的劇照，並模仿當中的表情自拍，更於下方標注「#30yearschallenge」。過去的時光未有於唐寧面上留下痕跡，除了髮型有所不同，外貌基本沒有兩樣，仍然童顏。

減法保養一：茹素減少身體毒素積聚

康寧認為，茹素後身體變得更健康、更快樂。（IG＠leilakong1205）

唐寧近年積極推行環保，她自16歲便開始戒掉牛肉和羊肉，在第一個小孩出生後，更因為網上一條短片令她決心戒掉豬肉。該短片講述一名豬農在飼養的過程中與豬隻培養出感情，毅然決定關閉豬場，並讓剩下的豬隻吃素。透過短片，唐寧感受到那名豬農的快樂，並大受感動。其後她亦慢慢戒掉雞肉與海鮮。

康寧認為，茹素後身體變得更健康、更快樂。佢亦非常注重飲食均衡，最基本是吃黑色、白色、紅色、黃色、綠色這五色食物，攝取足夠的營養。心境開朗便自然年輕。

按圖回顧唐寧出道至今的經典造型：

+ 5 + 4 + 3

減法保養二：減少化學物質 以天然椰子油護膚

唐寧的護膚程序非常簡單，以天然產品為主。(FB@lelelala.hk)

自從孩子出生後，唐寧便開始尋找天然的日用品，更因此愛上使用手工皂。最初，唐寧只使用手工皂洗手，現在不論個人清潔，甚至家居清潔都會用上手工皂，更和朋友成立自家品牌，售賣全天然手工皂Le Soap。唐寧的護膚程序非常簡單，喜歡使用天然椰子油滋潤肌膚，更可以對付濕疹，無添加成分減少對肌膚造成的傷害。

減法保養三：減少身心追求 保持簡單心境開朗

唐寧非常重視與家人的相處時間，為照顧家人淡出幕前，爭取時間陪伴孩子成長。（IG＠leilakong1205）

雖然出道多年，唐寧卻從不會以前輩自居。甜美的外表下堅守著忠於自己的初心。她於2010年與年長13歲的舞台劇才子鄧偉傑低調結婚，婚姻卻不被外間看好。結婚7年後離婚，獨力撫養一對子女。她雖為單親媽媽，卻仍然樂天開朗。唐寧曾於一次訪問中分享，保持心境年輕的秘訣就是所有事都保持簡單，減少身、心的追求，令自己自在，人就會青春。