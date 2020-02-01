《三生三世枕上書》迪麗熱巴日敷三片面膜　瘦腿去水腫靠這水果？

迪麗熱巴於新劇《三生三世枕上書》中飾演活潑靈動的九尾狐白鳳九，與帝君（高偉光飾）展開一段情定三生的浪漫愛戀。迪麗熱巴不但擁有精緻的五官，雪白肌膚更是吹彈可破，保養秘訣原來非常簡單。

迪麗熱巴於新劇《三生三世枕上書》中飾演活潑靈動的九尾狐白鳳九，與帝君（高偉光飾）展開一段情定三生的浪漫愛戀。（《三生三世枕上書》劇照）

來自新疆的迪麗熱巴被網民喻為「零死角美女」，不但五官精緻、輪廓分明，充滿異國風情的獨特氣質讓人印象深刻，穿起古裝更是美艷動人。她曾參演多套古裝劇，輕易駕馭任何古裝角色，是近年來最受網民歡迎的古裝女星之一。她於新劇《三生三世枕上書》中延續了上一部作品《三生三世十里桃花》的人氣，由配角榮升主角，與帝君再續三世情緣。自劇組公佈了新劇開拍的消息後，已引起大量網民的關注。

按圖回顧迪麗熱巴的古裝造型：

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新劇一開播隨即成為網民間的人氣話題，除了劇情具追看價值外，迪麗熱巴的美貌同樣令人驚艷，養出嫩白細滑的肌膚全靠以下三點。

日敷三片面膜

迪麗熱巴每天會敷上三片面膜，令妝容更貼服透亮。（IG＠dear_dreba）

范冰冰是演藝圈中出了名的「面膜狂人」，原來迪麗熱巴愛敷面膜的程度亦不遑多讓。要把肌膚長期維持於水潤亮澤，迪麗熱巴每天會敷上三片面膜，令妝容更貼服透亮。她習慣於早上起床後敷一片、上妝前再敷上一片、晚上卸妝後一片。藝人的工作繁重，為爭取更多的保養時間，迪麗熱巴曾經敷著面膜逛街，更自拍影片大叫刺激。

每天喝牛奶 吃大量蔬果

迪麗熱巴亦喜歡攝取含豐富鉀的蔬果，幫助改善水腫問題。（IG＠dear_dreba）

迪麗熱巴習慣每天早上喝一杯牛奶以補充營養，亦會以牛奶洗面。韓國凍齡女星宋慧喬同樣喜歡以牛奶洗面，養出嫩白細滑的肌膚。另外，迪麗熱巴每天也會攝取大量的蔬果，當中的維生素能為身體補充能量，而纖維則有助排毒。另外，迪麗熱巴亦喜歡攝取含豐富鉀的蔬果，幫助改善水腫問題。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，攝取充足的鉀並飲用足夠的水份，有助身體排走多餘的鈉，達到去水腫的效果。不少水果如香蕉如葡萄均含有豐富的鉀，不過進食的同時亦要留意糖份與澱粉質的攝取量。

生薑艾草泡腳

迪麗熱巴會以加入生薑與艾草的溫水泡腳，改善血液循環，減輕雙腿水腫的問題。（IG＠dear_dreba）

迪麗熱巴曾於綜藝節目《奔跑吧兄弟》中分享，入行後便開始注重養生。一天的工作結束後，她會以加入生薑與艾草的溫水泡腳，有時候連在拍攝現場的休息期間也會泡腳，可以改善血液循環，減輕雙腿水腫的問題，每天堅持泡腳也會令氣息變得更好。迪麗熱巴非常注重雙腿的保養，平日會使用傳統的按摩槌來敲打雙腿，透過按摩有助疏通淋巴，達到排毒瘦腿的效果。