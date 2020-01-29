Kobe Bryant與妻約定不同坐一架直升機　婚姻兩度觸礁終浪子回頭

美國NBA傳奇球星Kobe Bryant與13 歲的女兒Gianna乘坐的直升機於加利福尼亞州墜毀，連同機上7名乘客不幸遇難。 原來，Kobe Bryant選擇乘搭直升機的原因全為家庭，而他亦曾與妻子Vanessa約定，兩人從不會同坐一架直升機。

巨星Kobe Bryant的家庭生活一直備受外界關注，與Vanessa長達18年的婚姻曾兩度出現危機。（IG＠kobebryant）

這次的直升機事故令全球震驚，也讓Kobe Bryant成為直升機常客背後的原因再次曝光。他曾於2018年接受《The Corp with A-Rod and Big Cat》訪問時分享，洛杉磯交通堵塞的問題非常嚴重，乘搭直升機能節省交通時間，讓他可以在繁重的行程中抽出更多時間陪伴家人，而不是浪費在塞車上。「以直升機往返只需15分鐘，令我不需為了工作而犧牲與家人相處的時間。即使太太總表示她可獨自接送女兒們上學，我卻仍然堅持，因為我想盡我所能陪伴她們，那怕只是一段20分鐘的車程，我也不能錯過。」不過據《時人》雜誌（People Magazine）報導，Kobe Bryant生前與愛妻Vanessa「秘密」約定，二人永不乘坐同一架直升機。

無條件的愛情跨越階級門檻

Kobe Bryant與Vanessa識於微時，交往半年便訂婚。（IG＠kobebryant）

Kobe Bryant與Vanessa結婚18年，共育有四名女兒，然而，兩人甜蜜的婚姻生活一直備受考驗。Kobe Bryant與Vanessa識於微時，交往半年便訂婚。當時已是巨星Kobe Bryant堅持迎娶基層出身的Vanessa，惟兩人的婚姻並未有獲得男方父母的祝福，他們更沒有出現於婚禮上。即使Vanessa有機會於離婚後分去他一半的財產，他亦從未要求Vanessa簽下任何婚前協議書，兩人對彼此毫無保留。

按圖看Kobe Bryant與Vanessa的幸福家庭照：

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浪子回頭終成顧家好爸爸

巨星Kobe Bryant於的家庭生活一直備受外界關注，與Vanessa長達18年的婚姻曾兩度出現危機。Kobe Bryant於2003年因涉嫌性侵酒店女服務員被警方拘捕，事件危及他的形象，損失多項代言工作。Kobe Bryant其後召開記者會否認性侵指控，但承認與對方發生性行為，最後控方撤銷控罪，兩人以私下協議和解。在事件曝光開始，Vanessa一直無條件地陪伴Kobe Bryant出席記者會，並公開支持丈夫。在Kobe Bryant面對沉重的輿論壓力之際，Vanessa並未有因為而離棄他，而是選擇放下過去，原諒對方。

Kobe Bryant退役後把更多的時間投放於家庭上，更不時於社交媒體高調放閃（IG＠kobebryant）

幾年後再有美國媒體報導於2001年到2011年間，曾與超過100名女性發生性行為，導致Vanessa於2011年尾就兩人擁有「無法協調的分歧」提出離婚，其後在Kobe Bryant力挽狂瀾後回心轉意。而Kobe Bryant亦承諾從此安守本份，一心一意只為家庭。Kobe Bryant退役後把更多的時間投放於家庭上，更不時於社交媒體高調放閃，把家人放於第一位。