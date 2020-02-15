鬼鬼吳映潔進軍韓娛圈減22磅嬰兒肥　戒糖不節食：心情好瘦得快

多年前，台灣綜藝節目「我愛黑澀會」吸引兩岸三地的少男少女觀看，也意外捧紅了節目中的「黑澀會美眉」，雖然少女組合在多年前解散，可是組合當中的「鬼鬼」吳映潔卻鍥而不捨地發展個人歌唱事業，更成功獲得韓國公司簽約成為歌手，更推出首張個人迷你專輯《GEMMA》，更是歷年來首位登上韓國舞台Solo的台灣籍女歌手。

「鬼鬼」吳映潔出道時的樣貌十分可人 (《黑糖瑪奇朵》劇照)

那些年，綜藝節目《我愛黑澀會》成為每位青少年茶餘飯後的話題，大方討論那個美眉最嬌艷可人，不要忘記就連「天王嫂」昆凌也曾是節目當中的一員。不過，當中以「搗蛋可愛」一面成功打進不少觀眾心坎的「鬼鬼」吳映潔，就成為當中最受歡迎的「黑澀會美眉」之一，繼而以組合的身份推出音樂專輯，更參與台灣青春偶像劇《黑糖瑪奇朵》的演出，當年風頭簡直是一時無兩。

那年「鬼鬼」吳映潔與2PM組合成員玉澤演合作韓國綜藝節目《我們結婚了》在韓國獲得很高的討論度（《我們結婚了》劇照） 雖然現時組合黑Girl已解散，不過因她在2003年與2PM組合成員玉澤演合作韓國綜藝節目《我們結婚了》而為韓國人民熟識，乘勝追擊之下她在2016年與韓國娛樂公司簽約，成為藝人在韓國發展跳唱事業。可是韓娛樂圈對藝人的外型、體重和跳舞實力有嚴厲的要求，從前帶點嬰兒肥的「鬼鬼」需要由體重57公斤減至約現時的46公斤，除了需要無比的毅力和堅持外，她更曾在節目上分享自己三招減肥法來甩掉嬰兒肥。

【按圖看】那些年黑澀會美眉之一、帶有嬰兒肥的「鬼鬼」吳映潔，你還記得嗎？

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一：中醫調理提升體內的循環

「鬼鬼」吳映潔會看中醫來調理身體，從而提升體內血液循環(ig@gemma_811)

「鬼鬼」吳映潔曾在節目中表示自己的體質容易水腫，甚至是喝一杯水也會長胖的人，她除了會減少進食令自己水腫的食物外，更會定期看中醫調理，從而提升身體的血液循環，達到排毒的效果。因她發現看中醫後，皮膚不但沒有常長痘痘，易水腫的情況也改善了不少。加上她亦提到女性是比較容易患上婦科疾病，看中醫也有助調理身體，減少患病的機會。

二：空中瑜伽訓練身體線條

現時不少藝人也愛上玩空中瑜伽來訓練身體線條(ig@gemma_811)

不少藝人也有玩空中瑜伽的習慣，就連「鬼鬼」吳映潔也不例外，平日她就時常在社交網站上分享自己練習空中瑜伽的相片，她更表示做空中瑜伽的時候，就是讓她在工作中獲得一個喘息的機會，同時空中瑜伽的動作需要訓練身體當中不同的肌群，同時有收緊肌肉的機會，從而達到收緊身體線條的效果，同樣地有閒餘的時候，她也會外出進行有氧運動，增加排汗的機會，從而提升身體新陳代謝的速度。

三：戒糖

平日鬼鬼也進行戒糖飲食方法，不過特別日子還是會破例的！(ig@gemma_811)

「鬼鬼」吳映潔曾在訪問中表示：「不要靠著節吃來減肥，因為不吃會令心情變得憂鬱，若你心情變好了才會瘦得更快！」所以她除了會透過運動和中醫調理身體的減肥方法，也會進行戒糖飲食，而不是節食。戒糖飲食意指即是不進食含有糖分的食物和減少不喝高糖分的飲料，因為攝取過多的糖分變相是增加卡路里的吸收。

根據澳洲註冊營養師梁穎恩 Bonnie指出戒糖飲食可以減低卡路里吸收，例如一些高糖分的食物，可樂和蛋糕等，它們都是含高卡路里且低營養的食物，飽肚感亦不高，因而很容易進食過量，增加吸入高卡路里的機會。同時，大量攝取糖分也會令血糖快速上升，從而令身體上的胰島素升高，刺激油脂分泌而形成暗瘡。

【按圖看】「鬼鬼」吳映潔現時瘦身成功的照片：