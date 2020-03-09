大S剪短髮變大媽?Kristen Stewart剷青驚艷 女神或路人一剪定奪

即使女明星們擁有花容月貌，但是一選錯髮型，整個人都會大爲失色。不止是男生，很多女生也是「長髮控」，不過偶爾心血來潮想要換個髮型，改變一下形象，可能會忍痛一刀剪去秀髮。不過每個人都有不同的氣質和風格，到底自己是適合一頭氣質長髮，還是成熟幹練的短髮呢？趕快以這些女明星爲鑒吧！

大S

大S剪去長髮。（大S@微博）

早前因大S在日本狂掃一萬口罩捐去武漢的事件而引起軒然大波，兩地網友展開駡戰，爭議不斷。作爲風波的中心，大S似乎心情因此也大受影響，神隱將近一個月後，再在微博PO文，已經將一頭秀髮剪去，以新短髮造型示人。

似乎是爲了重新開始而換了新髮型，但是細波浪卷的七三分短髮造型讓大S看上去有些老氣。五官比較扁平，眼睛小而內雙眼皮的大S，其實不太適合短髮造型，顯得整張臉更闊更大，女神感盡失。不少網民都留言表示十分懷念大S以前的長髮髮型，有人指大S是「再也回不去的美容大王」、「看成了小S」、「還是喜歡長髮的你」等，看來大家還是覺得擁有烏黑亮麗長髮的大S更美艷動人。

大S神隱一個月後首PO文：

有「美容大王」之稱的大S對於美容保養有著一番心得，對於頭髮的呵護也是備受重視，過去她曾分享自己十分「寶貝」自己的一頭黑亮長髮，每次洗頭都會費時30分鐘，會用十幾種不同的梳子梳頭，吹頭時也會用不同功用的風筒針對頭髮各區域吹乾。而且平時為了呵護秀髮更加小心翼翼，甚至造成潔癖，不容許他人觸碰自己頭髮。如今大S一反常態，為斬斷煩緒剪去昔日心愛的頭髮，可見當中的勇氣和決心。可惜大S選錯髮型導致模樣更加衰老，相信不少人仍然懷念當年擁有一頭柔順長髮的氣質女神，當年的「杉菜」早已一去不復返。

回顧大S長髮造型：

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劉仁娜

劉仁娜長髮造型，散發溫柔又充滿女人味的氣質。（yooinna065@IG）

還記得《鬼怪》裏那個敢愛敢恨上演四世虐戀的「Sunny」嗎？由韓國炙手可熱的女演員劉仁娜所飾演的「Sunny」當初焦糖色的長直髮，可是造成一股模仿風潮。出演過多套人氣韓劇包括《鬼怪》、《來自星星的你》、《觸及真心》的劉仁娜，一直以來都是以甜美可人的長髮造型登場，散發溫柔又充滿女人味的氣質。

回顧劉仁娜長髮造型：

讓人喜出望外的是，長期以長髮造型示人的劉仁娜近來突然剪去秀髮，據悉她出道11年來首次以幹練短髮造型示人，是為新電影《新年前夜》所做的新髮型。剪去長髮的劉仁娜以一頭俏麗短髮出現在綜藝節目中，讓粉絲十分驚艷，短髮造型的她不但不突兀，而且更添時尚感，結合了率性和嫵媚。而且短髮能修飾其圓潤的鵝蛋臉，還能展露性感的頸部和鎖骨部位，本身眼大鼻高的她剪短駛後令五官更為突出，讓人眼前一亮！

劉仁娜新短髮造型讓人驚艷。（yooinnabar@IG）

更多劉仁娜短髮相片：

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Kristen Stewart

Kristen Stewart甜美形象深入人心。(gettyimages)

另一位髮型突變的女明星要屬Kristen Stewart，她在暮光之城的乖乖女形象深入民心，過去也一直以自然卷長髮造型出場，氣質清新脫俗。不過，自從發生出軌以及出櫃新聞後，Kristen Stewart一改過去甜美女孩形象，改換冷酷帥氣的中性形象，剪掉長髮走上中性有型的短髮路綫，造型前衛又有個性，更具個人特色，與Kristen Stewart有些酷酷的性格更加匹配。

回顧Kristen Stewart過去長髮髮型：

+ 4 + 3 + 2

由於Kristen Stewart擁有深邃的五官以及精緻小巧的臉蛋，就算是超難駕馭的平頭造型，在她身上仍然絲毫無違和感，白金色的頭髮顔色顯得造型更加前衛。如今Kristen的短髮髮型兼具女人味和帥氣，更能散發個人魅力，加上她率直勇敢做自己的個性，更加令人欽佩！

五官深邃的人才能駕馭的平頭造型。(gettyimages)

Kristen Stewart 俐落帥氣短髮：