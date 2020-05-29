【減肥】侯佩岑分享8小時「輕斷食」瘦身方法　一個月可瘦5公斤！

生完第二胎後，侯佩岑身材保養依舊纖細，她曾分享過自己「戒奶蛋」的瘦身方法，戒掉後皮膚狀態提升不少，粉刺減少，也不容易水腫了，「以前吃泡麵一定會加一顆蛋，現在絕對不會了。」

除了「戒奶蛋」，侯佩岑還會實施8小時「輕斷食」，「如果過幾天之後有工作，但覺得衣服有點緊的話，我就會執行輕斷食，這方法很有效，真的瘦很快！」所謂8小時「輕斷食」，是指一天只在8小時內進食，「像我會從早上10點開始吃東西到晚上6點，這8小時你想吃什麼都可以，以外的時間最好就只喝水。若真的真得很餓，就吃芭樂。」雖然說這8小時內想吃什麼都可以，但若是想要讓成效更顯著，建議就不要吃澱粉和奶蛋，「以前我很有毅力的話，至少可以執行5天，但現在大概就2~3天，最高紀錄曾經一個月就瘦了5公斤唷！」

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因為飲食「戒奶蛋」減少了粉刺，侯佩岑也另外分享自己平時也會居家用微酸性的保養品消除小粉刺，幫助肌膚加強代謝，也不會對肌膚太過刺激。「使用完含酸類保養品後，我會敷面膜加強肌膚保水度，改善乾燥問題和舒緩不適。」

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侯佩岑說，自己從年輕就養成保養習慣，不管多累一定要把妝卸得很乾淨，也一定會把每天一定要擦的保養品擦完，雖然保養程序很多，但每天只要3分鐘就搞定。「還有一個保養很快速的撇步，我會在敷面膜前先針對肌膚需求，擦上眼霜或是美白精華液，然後再敷上面膜，加強保養品的吸收，敷完在擦上保濕鎖水的乳霜。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「真的瘦很快！」侯佩岑分享8小時「輕斷食」，最高紀錄一個月瘦5公斤 】