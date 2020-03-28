【健康瘦身】減肥最怕先瘦胸？四大飲食關鍵　趕走肚腩保住事業線

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身材肥胖不僅有礙個人外在的形象，同時也是疾病的溫床，但如何能健康減重，便成許多女性關心的話題。

對於女性來說，減重過程中最怕胸部鎖水。不當的減重方式或是過於激烈的短期瘦身，不僅不健康、易復胖，甚至可能讓妳的事業線不保而成了太平公主。究竟怎麼減才不會瘦到胸部？其實，我們可以藉由一些飲食補給來讓妳的事業線依然存在。

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減重及豐胸的方法很多，要能同時兼顧二者，常讓女性們落入兩難的境地，減去了一身肥肉，但最不想變小的胸部，卻往往也像洩了氣的氣球一樣跟著消瘦。事實上，減肥後連胸部一起瘦是或多或少難以避免，這是減肥所必須付出的代價之一。

▼▼要能夠徹底的貫徹減重與不瘦胸的兩全其美的雙贏局面，不妨可以從以下4點做起（按圖放大）▼▼

除了透過飲食調理外，也可以透過按摩穴道來疏通乳腺，不論女性年齡大小、是否生過小孩，都能讓乳腺立刻活絡起來，透過這些方式，再造緊實有料的胸部，來達到胸前偉大及美形胸的傲人身材。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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