胡杏兒、范冰冰都用！以油養膚5步驟抗老清毛孔　附3款美容油推薦

提到精華油，很多人第一反應是「太油」、「會長粉刺」。



但其實，隨著年齡增長，肌膚的天然皮脂分泌會慢慢減少，特別是35歲之後，乾燥、細紋問題開始浮現，這時候「以油養膚」反而是種溫和有效的保養方式。

不少姐系女神像胡杏兒、李若彤、范冰冰、伊能靜都愛用美容油保養，加上現在美容油的質地越來越輕盈，不只有乾肌適合，混合肌也能透過「油養」來穩定膚況、改善外油內乾、讓肌膚看起來更有光澤感！

怎麼「以油養膚」？5步驟打造水光肌，讓肌膚油潤不黏膩（點擊放大瀏覽）▼▼▼

以油養膚5步驟教學 另推3款輕質美容油（IG@myoliemyolie；01製圖）

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Step 1：清潔＋熱敷

先徹底清潔肌膚，並且全臉熱敷，幫助打開毛孔，讓後續保養更好吸收。

Step 2：濕敷打底

用化妝水或精華水濕敷全臉3～5分鐘，讓角質層充分補水。過程中化妝棉乾了可以再補一點。（濕敷棉先不要丟，留著待會用得到）

Step 3：塗上美容油

取適量美容油均勻塗抹全臉，記得稍微多一點，方便進行刮痧按摩時避免拉扯。

Step 4：臉部刮痧按摩

使用刮痧板，由內往外、由下往上輕柔推滑，法令紋、下顎線可以稍微加強，幫助促進循環。

Step 5：水油同步再濕敷

將剛剛用過的濕敷棉再次覆蓋全臉，補一點化妝水與幾滴美容油，再加上一層保鮮膜（記得剪呼吸孔），靜置約15分鐘。最後取下棉片與保鮮膜，用棉片擦掉多餘油分，偏油肌可再用熱毛巾輕壓，帶掉多餘油份。乾肌則建議再上一層乳霜鎖住保養力。

以下推薦3款夏季也適合用的輕質美容油，一起來看看有哪些！

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3款夏季適用美容油

1. DECORTÉ AQ淨透毛孔美容油

DECORTÉ AQ淨透毛孔美容油 40ml



DECORTÉ首度運用量子電腦計算，推出專為毛孔設計的美容油，幫助溫和清潔毛孔內的堆積物。質地輕盈滑順，延展性佳，搭配淡雅花香與麝香氣息，使用過程放鬆又療癒。可依膚況調整用量，搭配刮痧或單擦皆宜，也能作為卸妝油使用。建議乾手乾臉時使用，再以清水沖淨。

2. Prophecy Morocc超級複方油 莓果亮采

Prophecy Morocc超級複方油 莓果亮采 28ml



來自西班牙的美容油專家，這款以藍莓、覆盆莓、野草莓打造的複方油，質地清爽好吸收，適合日夜保養。添加天然植萃油與維他命E，賦予肌膚潤澤與光采。淡淡莓果甜香，即使夏天也不黏膩。也可混入粉底液中，妝感自然透亮。

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3. RMK W Treatment Oil（Cool）

RMK W Treatment Oil（Cool） 50ml，$320



夏季限定沁涼型前導油，結合水與油雙重保濕力，為乾燥缺水肌注入潤澤與清新感。蘊含獨特Cooling oil沁涼複方，油質中帶水感，吸收後不黏不悶。適合洗完臉後或妝前使用，搭配柑橘與薄荷調香氣，瞬間喚醒疲憊肌膚。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】