范冰冰都靠呢招？5招預防秋冬頭髮毛躁斷裂　高效護髮逆轉損傷

頭髮毛躁是不少人在日常生活中常遇到的困擾，尤其是香港的天氣，會令毛躁狀況會相對嚴重。



除了天氣與環境因素，頭髮缺水、頻繁使用熱工具、缺乏護理等都會造成頭髮毛躁。這種狀況不只讓髮型難以打理，還會使形象大打折扣，整體顯得不夠整潔。若想恢復滑順秀髮，必須掌握以下5招「預防頭髮毛躁」全攻略，幫助維持頭髮的光澤與健康，輕鬆應對毛躁問題！

掌握預防頭髮毛躁5要點，在秋冬秀髮依舊柔順迷人，范冰冰也曾分享這招！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5方法教你預防頭髮毛躁乾枯（IG@juliartofficial；01製圖）

+ 10

1. 降低使用高溫造型工具的頻率

太頻繁使用風筒、直發夾、捲髮棒等高溫造型工具，會導致頭髮水分迅速流失，當髮絲變得乾燥，就會造成毛躁問題發生。建議在使用熱工具前，一定要先往頭髮噴一些隔熱噴霧，並將溫度調低，避免高溫帶來的熱傷害。

除了高溫造型工具，洗髮的水溫也是關鍵。洗完頭後，建議最後再用「冷水」以澆花的方式沖洗頭髮，這是因為冷水有助收縮毛鱗片，洗完秀髮會更有光澤，同時大大降低毛躁現象，讓頭髮更柔順！

2. 定期使用深層護髮膜

想讓頭髮在短時間內恢復柔順，每週需使用一次深層護髮膜，為頭髮補充營養及保濕效果。以髮量王者「范冰冰」為例，她最喜歡使用「椰子油」來達到深層護髮的效果，這是因為椰子油可以補充頭髮蛋白質，是非常溫和天然的護髮方式。具體做法則是先用護髮素清洗一遍，再用椰子油當髮膜。記得只能塗抹在髮中至髮尾處，避免觸碰髮根導致扁塌！

3. 使用抗毛躁精華或髮油

抗毛躁精華和髮油能有效封閉髮絲毛鱗片，其中的滋養成分會在髮絲表面形成一層保護膜，鎖住頭髮的水分，並減少環境濕氣對頭髮的影響，從而防止毛躁狀況，同時提供光澤與柔順效果。建議在頭髮半乾時，將其均勻塗抹在髮尾處，這樣即使處在潮濕環境中，頭髮也不會因為吸收過多水分而膨脹，有效避免毛躁情況發生。

同場加映：髮油擦了沒效？明星髮型師教護髮5大要點 修復染燙傷害提升髮質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

4. 不要過度洗髮

頻繁洗髮會過度去除頭皮和頭髮上的天然油脂，而這些油脂是保持頭髮保濕、光澤和柔順的關鍵。當油脂都被清洗掉，頭髮就失去原有的保護層，髮絲就容易變得毛燥起來。有些洗髮產品含有強效清潔成分，將對頭髮帶來更大的刺激，加劇水分流失，髮質也會變得脆弱和容易斷裂。因此，建議每週洗頭4至5次為佳，並選擇溫和的洗髮產品，才能幫助避免頭髮毛躁！

5. 用毛巾輕柔吸乾頭髮

洗完頭後，頭髮毛鱗片還處於打開的狀態，這時千萬不要用毛巾大力揉搓頭髮，這種行為將損害毛鱗片，使髮質變得粗糙，從而造成毛躁問題。建議使用毛巾輕拍頭髮，讓毛巾把多餘的水分給吸走，避免破壞髮絲的結構。就連范冰冰也曾分享，自己會先用毛巾把多餘的水分擠掉，而不是用搓的！

同場加映：2024秋冬韓國4大流行剪髮趨勢 aespa Winter同款髮型輕盈慵懶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

宋慧喬「婚禮穿搭」低調不搶風頭！拎百萬「鱷魚皮愛馬仕」，新造型根本文同珢

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】