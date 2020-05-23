因疫情關係，日日出街都要戴口罩，雖然面部被口罩遮去大半，卻突顯了髮型的重要性！和心儀對象約會時，想要轉變新形象令他眼前一亮，靠變換髮型就能搭救。輕輕鬆鬆用上幾個簡單步驟，就能完成兼具俏皮和淑女風的髮型，只要3分鐘就讓你的造型搖身一變！

#1 「女團」也大愛：俏皮半馬尾髮型

在戴口罩的日子亦更可多花心思在髮型上，令造型更有焦點。

和心儀對象約會又想轉變一下風格，不妨走俏皮可愛風吧？簡單的半馬尾髮型，就能打造俏皮感，在韓國和日本都十分流行，在「女團」的髮型中也十分常見，一綁上半馬尾整個人就會充滿朝氣，即刻精神抖擻！若想要頭髮看上去更蓬鬆、更有造型感，建議女生們在綁馬尾之前，可以先用捲髮棒將頭髮捲出弧度，讓髮尾電成波浪卷，看上去更加有造型感，對比之下，沒有了直髮的沉悶又死板感覺，在不同角度看更顯層次。而「俏皮半馬尾髮型」的綁方十分易上手，只要簡單步就可完成，即可是手殘女也絕對掌握得到！

「俏皮半馬尾髮型」5個Steps逐步睇：（點閱下圖）

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#2 夏日清爽之選：氣質韓式低髻

韓式低髻作為上班或是約會造型同樣方便好看，一趕長頭髮的悶熱感。

如果想要展現知性淑女氣質，給人溫柔感的低髻也是不錯的選擇！將頭髮全部盤起，愈感覺更是清涼舒爽，而更重要的是不需要花費多少時間，只要幾根橡筋和髮夾就能完成韓式低髻，作為上班或是約會造型同樣方便好看，一趕長頭髮的悶熱感。

想要增加造型細節的女生，可以另外搭配今年十分流行的珍珠髮夾，更添恬靜氣質。記得在綁髻的時候，臉部兩側留些許頭髮下來，並且用捲髮棒將其電成微彎，不但能遮擋肉臉，還能修飾臉型，突顯層次感！

「氣質韓式低髻」4個Steps逐步睇：（點閱下圖）