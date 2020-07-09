【2020髮型】參考Lisa楊冪造型　高馬尾夠活力　漫畫瀏海瞬間減齡

大家好，最近天氣變熱了，想必很多人已經按捺不住想要換新髮型的心了！不如就從現在最火、最新鮮、最有話題，美少女們都在換的新髮型吸取靈感！來看看是否有你想要的那款呢？

1. 漫畫瀏海

漫畫瀏海，從年初的漫畫改編劇《梨泰院Class》開始火起，最具代表性的人物，當然是劇中女主金多美；Lisa自從擔任選秀節目《青春有你》的導師後，又吸了一堆粉，而她一直以來留的，也是這種瀏海。

與以往空氣瀏海、八字瀏海、或胎毛瀏海不同，漫畫瀏海更注重恰到好處的厚重感，以及剛好在眉毛的長度。前額髮量在有分量感的同時，起到修飾臉型、突出輪廓的作用，可以瞬間減齡。

+ 11 + 10 + 9

2. 百變及肩髮

《青春有你》還沒出道，《創造營2020》就要來了，這次的導師陣容看點滿滿啊！宋茜的齊肩髮毫無疑問又要紅了。

想想這幾年她好像一直都維持著這種長度，很百搭，能駕馭住各種造型。

+ 5 + 4 + 3

3. 溫柔披肩髮

溫柔的披肩髮，女演員們的首選，國內就深受好評。像我們的「帶貨女王」大冪冪楊冪、vlog大師歐陽娜娜。

女生們留這種髮型可塑性就很強了，耳邊夾幾個小髮夾，細節感滿分。

+ 15 + 14 + 13

4. 活力扎髮

隨著天氣越來越熱，很多女生們選擇把頭髮扎高，露出好看的脖頸線條。章若楠蝴蝶結髮飾+半披式公主頭，配上泡泡袖連衣裙，少女的膠原蛋白快要溢出來。而除了馬尾，當然你也可以把絲巾捲進丸子頭裡。

+ 16 + 15 + 14

美少女圈流行什麼髮型？這篇全都告訴你們了。姐妹們，是時候聯繫一下許久不約的專屬Tony小哥了！

【本文獲「Ann大爺的時尚筆記」授權轉載，微信公眾號：dayeAnn】