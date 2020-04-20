【手殘女必學】日本名師一招菱形髮型　靠瀏海曲線創出最強瘦面法

為了瘦面，你可以去到幾盡？日本一位型男髮型師親自教授女生們一招髮型瘦面法！靠著瀏海的曲線打造「菱形髮型」，髮型瞬間變得超日系，增加可愛空氣感。做法簡單，手殘女趕快學起來吧！

日本一位型男髮型師早川隆介擅長為女生設計髮型，亦曾獲得不少髮型獎項，他不時在Instagram發佈可愛的日系髮型，每個都是為顯小顏為前題，因此吸引不少粉絲追縱。只要掌握瀏海的孤度和曲線，無論是短、中、長髮都能輕易做到瘦面效果！

只要掌握瀏海的孤度和曲線，無論是短、中、長髮都能輕易做到瘦面效果！（Instagram@ryusuke_h）

髮型師指出日系髮型的著重帶出空氣感的凌亂美，利用頭髮的線條打造柔和效果，靠著曲髮令視覺上秒增髮量，從而營造小顏效果，即是說曲髮比直髮更能修飾面形的作用。髮型師拿手的「菱形髮型」就是最強的瘦面法！

曲髮比直髮更能修飾面形的作用。（Instagram@ryusuke_h）

重點：瀏海以下「顏周」頭髮要漸長

首先，額前的瀏海要稍長，可以向左右輕撥，強調空氣感，免卻厚重。重點在「顏周」的頭髮，即是面頰兩側的頭髮。揭起上層頭髮，執起從瀏海末端伸延到下巴位置的髮絲，用漸長的方法修剪。

重點在「顏周」的頭髮，即是面頰兩側的頭髮。（Instagram@ryusuke_h）

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「顏周」頭髮要向外捲

「菱形髮型」之所以能有修飾面形的效果，是因為其能突出面頰兩旁的輪廓，下巴就能顯得小而尖。同時需要捲髮，不過也是超簡單的。記住重點在於「顏周」的頭髮要向外捲，而頸至銷骨以下的頭髮則可以不規則地向外或向內捲，隨時營造蓬鬆感以增髮量。

日本型男髮型師早川隆介擅長為女生設計髮。（Instagram@mchoco317）

按下圖看短髮小顏髮型教學：

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按下圖看中、長髮小顏髮型教學：

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以上的髮型教學少不免需要用到捲髮器，長期使用又沒有好好做好護髮步驟的話，熱力會有損髮質，導致頭髮易斷。因此，捲髮前要先使用頭髮防燙產品，平日洗髮後亦需要護髮，加強髮絲韌度和健康。

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