日本著名雜貨店Loft是不少遊日女生必到的地點之一，除了有精美可愛的文具精品之外，它的美妝品種類繁多，也是不少日本女生都很愛逛的美妝選購點。在日本除了@Cosme是日本女生的美容指標之外，Loft每年公布的「Loft Best Cosme」也成為了熱門的參考指標，而最新的「Loft Best Cosme 2020SS」也已經出爐，今次就為大家推薦一下今年最受日本女生歡迎的護膚品吧！

最新的「Loft Best Cosme 2020SS」已經出爐，今年日本最流行的美妝品又有什麼呢？(LOFT)

「Loft Best Cosme 2020SS」Top5：

第1位：LA ROCHE-POSAY 每日高效提亮防曬霜 (HK$270/30ml)

打嬴眾多品牌獲得第一位的就是LA ROCHE-POSAY的醫學防曬，也是他們的皇牌產品系列，一直深受女生的喜愛，他們的防曬產品獲得皮膚科醫生的推薦，成分簡單，就連敏感性皮膚都可以放心使用，而且防曬是每天都要使用的產品，也是幫助皮膚防禦紫外線的第一道關口，自然要嚴選。這支防曬除了可以全面阻隔UVA/UVB及隔離空氣污染物之外，還可以瞬間提亮均勻膚色，不想化妝但又害怕素顏見人，就可以使用這支防曬締造一個「偽素顏」妝感，簡直就是懶人恩物，難怪會成為眾多日本女生的最愛。

LA ROCHE-POSAY的皇牌醫學防曬系列深受女生喜愛，連敏感性皮膚都可以放心使用。(LA ROCHE-POSAY)

第2位：N organic Moisture & Balancing Serum (約HK$420/60ml)

香港女生可能會對N Organic這個日本的有機護膚品牌很陌生，可是他在日本早已成為了人氣品牌，而且日本女生對於這個品牌的評價極高。N Organic在這次的「Loft Best Cosme 2020SS」中前3名就霸佔了2名，另外N Organic的產品在@Cosme上更被評價為是能夠打敗SKII的護膚品，可見他的威力之大。這次上榜的保濕及平衡精華液是不含任何防腐劑、香料及酒精等化學劑，更蘊含8種植物精油有機成分，不管是什麼年齡和膚質的女生都可以使用，聽上去十分吸引，而且價格也很親民，唯一可惜的是香港暫時未能購買。

N Organic的平衡精華被評價為是能夠打敗SKII的護膚品，價錢比起SKII更是親民許多。(N organic)

第3位：N organic Moisture & Balancing Lotion (約HK$275/100ml)

來到第3名同樣也是N Organic的產品，這次是他們家的化妝水，這支保濕及平衡化妝水比一般化妝水來得濃稠，但卻不會油膩，不少使用者表示雖然質地濃稠但卻吸收得很快，而且十分保濕，最喜歡的地方就是帶有淡淡的柑橘香氣，護膚的時候會有種身心放鬆的感覺，是讓人會上癮的護膚品。長期使用的話還可以改善皮膚乾燥、粗糙的問題，不同膚質甚至敏感皮膚的女生都可以放心使用。

N organic化妝水比一般化妝水來得濃稠，但卻不會油膩，還帶有淡淡的柑橘香氣。(N organic)

按圖看「Loft Best Cosme 2020SS」暢銷產品第4及第5位：

Loft暢銷洗臉、卸妝產品Top3：

Loft暢銷面膜Top3：

Loft暢銷精華Top3：

Loft暢銷天然護膚品Top3：