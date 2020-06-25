【瘦腿按摩】夏日炎炎，女生都換上短裙、短褲，然而有些女生對雙腿並沒有自信而不敢露腿，不如試試韓國美妝Youtuber分享自家的瘦腿、去水腫按摩，有指成功率達100％。

韓國美妝Youtuber UNA（유나）在Youtube擁有79.5萬粉絲。（beautyclouduna@instagram）

韓國Youtuber 瘦腿按摩教學吸過百萬點擊

韓國美妝Youtuber UNA（유나）擁有一雙女團般的筆直雙腿，而且肌膚白皙，惹來不少女生的羨慕目光，UNA也不私藏自己的美腿保養方法，曾經分享以「成功率100％的腳消水腫教學」為題的影片，目前觀看次數逾186萬，UNA在片中詳細講述並示範平時睡前是如何做瘦腿按摩，韓國網民大讚：「經過11分鐘的按摩，我的小腿和大腿變得明顯」、「第一天沒有變化，但從第二天開始，大腿明顯改變了。」等，UNA也指這套按摩法非常適合傍晚開始水腫、上班久坐水腫，以及雙腳緊繃的人。

不過UNA也坦白指，按摩可以去水腫、瘦腿，但並不代表是減重。

「鼠蹊部」、「膝蓋窩」是兩大去水腫的關鍵。（UNA 유나@youtube）

成功率達100％瘦腿按摩：鼠蹊部、膕窩

UNA指在做按摩前要先把暖腳，她會用風筒吹暖襪子，然後穿着2-3分鐘，因為水腫體質的人通常都是手腳冰冷、下半身循環不佳，因此要先暖腳，要是不暖腳，按摩是沒功效，除了穿暖襪子，也可以先沖熱水涼或泡熱水腳都可以。

UNA也提醒，比起用力按到手痠，不如有效率地按對位置，而鼠蹊部、膕窩（膝蓋窩）是兩大去水腫的關鍵。

按圖看看UNA（유나）「成功率100％的腳消水腫教學」＝＝＞

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每日１１分鐘 １個月見效

UNA指按摩不會在第一天見效，但每日花11分鐘按摩，1個月後一定會看到雙腿消瘦了，時間、效果因人而異，她也建議大家在睡前做效果會更好。

中醫分享：去水腫穴位

記者向註冊中醫師陸明珠查詢：「中醫角度水腫主要與肺，脾，腎相關。輕微的表現為浮腫，局部為主，朝早或旁晚頭面部及足踝多見，活動後可減輕，一般都是非凹陷性水腫。」UNA的按摩之所以能達到瘦腿效果是因為她重點按摩鼠溪部和膕窩位置，而這兩個位置都有豐富的淋巴，而淋巴是人體重要的循環系統，所以按摩這兩個位置可以幫助身體的水液循環，達至去水腫的效果。

除了鼠溪部和膕窩，陸醫師也介紹了4個可去水腫的穴位，分別是足三里、三陰交、水分，以及陰陵泉，每天用指腹向穴位按壓至出現痠麻腫脹，然後休息5-10秒再重複按壓，每天按摩10-15分鐘便可。

按影片看UNA（유나）完整版「成功率100％的腳消水腫教學」＝＝＞