【楊丞琳減肥】早前新型冠狀病毒病（COVID-19）肆虐，世界各地的人民都盡量留在家中，日吃夜吃容易增磅。台灣女星楊丞琳（Rainie）早前出席活動時自爆體重達人生巔峰。

楊丞琳臉與身型都脹脹的，被外界誤會懷孕。（VCG）

36歲的楊丞琳（Rainie）出道將20年，有着「可愛教主」之稱，多年來樣貌和身材都保持得十分好，如20多歲的少女無別，然而，早前她出席活動時分享年初曾肆無忌憚的大吃，竟迎來人生最巔峰的體重，褲子開始都穿不下。



【點圖即看】楊丞琳自爆真實體重＝＝＞

楊丞琳現在已經回復纖瘦的身型。（rainie77@instagram）

楊丞琳曾半個月瘦4kg 一改不健康減肥法

現在Rainie已經回復了從前纖瘦的身型，在活動訪問中，她便分享了2個月減6kg的減肥方法，主要以調整飲食，和做運動為主。

飲食方面，Rainie實行「168斷食法」，即1天8小時內要把所需的熱量吃完，剩下的16小時只能吸收無熱量的，如喝水、茶，而Rainie為了增加燒脂效果，她更會改成20或18小時斷食。另外，她一天只吃兩餐，第一餐是水煮青菜配煎雞肉或是牛排，第二餐便是高蛋白粉搭配無糖豆漿，她又會把番薯當代替澱粉。除了飲食，Rainie也加強運動，盡量一周做3次高強度運動和有氧訓練，如Zumba。Rainie指選擇的運動要多元化，猶如天天跑步是不會瘦，要有帶氧、肌力等運動才瘦得快。

+ 5 + 4 + 3

Rainie也提醒想減肥的朋友，飲食控制初期很重要，飯局都要推掉，嚴厲執行，一個月認真後便可以稍為放寬一些，她現在也會出席朋友飯局，也不復胖。

營養師指楊丞琳的餐單是值得參考。（rainie77@instagram）

營養師：餐單值得參考記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指Rainie的餐單是值得參考，因為當中有高纖的蕃薯作碳水化合物來源，而且有足夠的優質蛋白質同大量青菜，在營養角度是非常健康且均衡，加上實行度高，每天只要花10分鐘左右烹調便可以。不過高蛋白奶粉加豆漿未必適合上班族，因為他們工作需要一定精力，倒不如選擇輕盈的午餐。

「168斷食法」這類的間歇性斷食法主要是透過縮短進食時間，以達到減少整體的卡路里攝取效果，一般不會有大副作用，除了孕婦、哺乳中的媽媽、患有糖尿病、低血壓及飲食失調的人，以上人士並不適合嘗試間歇性斷食。

楊丞琳膚況甚好。（rainie77@instagram）

膠原蛋白補充劑美顏 相等於半杯果汁卡路里？

近年，坊間開始流行喝膠原蛋白，希望能有助皮膚變好和保持彈性，Rainie也是用家之一，她也指透過膠原蛋白能保持皮膚彈性和運動會使用到的軟墊，到底飲用的膠原蛋白有效嗎？

營養師Ariel指膠原蛋白是人體中最豐富的蛋白質之一，有重要作用，包括為皮膚提供結構性支撐等；另外，膠原蛋白更對鬆散纖維有幫助，可作為軟墊，在活動時為關節緩衝，就像Rainie分享，除了可美顏，對做運動也有幫助。

膠原蛋白補充劑與很多保健食品一樣，效用性未明，也有一些細型研究指有效用，因而不敢妄下定論，不過她提醒：「因為含蛋白質關係，市面上不少膠原補充飲品都有一定熱量，加上需要添加各種濃縮果汁或甜味劑去遮蓋骨膠原粉本身的味道，因此一小枝的補充劑可相等於半杯果汁的卡路里。」如果減肥人士想飲用補充劑，便要留意營養成分標籤，選擇低糖低卡，她推薦粉狀的補充劑，一般熱量就較低。