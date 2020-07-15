【女星髮型】50歲李嘉欣擁有凍齡外表，一直有着「最美港姐」的稱號；早前她於社交平台上載了一張居家自拍照與網民說晚安，不過其空氣瀏海髮型似乎引來一眾網民的劣評。

李嘉欣18歲參選1988年的香港小姐競選，以大熱姿態勇奪冠軍和國際親善小姐兩個獎項，更因出眾的外貌成為公認的圈中美人。雖然於2008年與富商許晉亨結婚後便淡出演藝圈，但不時都會在社交平台分享其生活近況與保養秘訣。

50歲李嘉欣於社交平台上載了一張居家自拍照與網民說晚安，不過其空氣瀏海髮型似乎引來一眾網民的劣評。（李嘉欣微博）

而近日，她則在凌晨時份於社交平台發布自拍照，並指睡前跟大家說聲晚安，照片中的李嘉欣不但素顏示人，更弄成空氣瀏海造型，繫上蝴蝶結髮帶，網民卻紛紛留言指她並不適合這髮型：「為什麼那麼奇怪」、「不看網名都沒認出來！」、「李大美人也老了」、「歲月催人老」等說話。當然，也有一部份網民力撑李嘉欣，指她素顏狀態甚佳，老態只是拍照角度問題。

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李嘉欣為90年代的大美人，絕對是零死角美女，同年代的美女輩出，與李嘉欣一樣是90年代公認為美人的女星，也各有髮型死穴？點圖即看＝＝＞

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