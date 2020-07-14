碧咸一家一向是荷里活的焦點話題，21歲的Brooklyn Beckham日前宣布與25歲的女朋友Nicola Peltz訂婚，消息令人驚喜。兩人只交往了7個多月便決定相伴一生，到底Nicola Peltz是如何收服這位公認的情場浪子？

21歲的Brooklyn Beckham日前宣布與25歲的女朋友Nicola Peltz訂婚，消息令人驚喜。（IG＠brooklynbeckham）

Brooklyn Beckham情史豐富，每次談戀愛亦愛得高調，對像一個接一個，不時被網民冠以「花花公子」的稱號。兩人於上年年底開始交往，並不時於IG上放閃。為免被疫情阻隔兩地，他特地於各國頒布出入境禁令前，從英國飛到美國陪在女朋友身邊。兩人於這段居家防疫的時間中感情升溫，交往不足一年已決定結婚。

Brooklyn Beckham日前於IG上載甜蜜合照並公布婚訊，求婚照出自哈七之手。（IG＠brooklynbeckham）

Brooklyn Beckham日前於IG上載甜蜜合照並公佈婚訊，他表示自己是這個世上最幸運的男生，並保證將來會成為一名最好的丈夫與爸爸。而Nicola Peltz亦於個人IG上回應這愛的宣言，指Brooklyn Beckham的愛是她最珍貴的禮物，讓她成為了這世上最幸運的女孩，並急不及待要與他度過餘生。

按圖看兩人的甜蜜放閃照：

Brooklyn Beckham曾被批花心 3年換4個女朋友

年僅21歲的Brooklyn Beckham曾與多位圈中女星交往，傳出的緋聞多不勝數，而這些女星的外貌與Victoria Beckham相近，使他被網民笑指具「戀母情結」。如今他情定Nicola Peltz，收心養性安定下來的決定獲得家庭上下的支持，成功入屋亦是Nicola Peltz收服浪子的一大關鍵。

【按圖看】Brooklyn Beckham盡得萬人迷碧咸的真傳，帥氣外貌與藝術氣質迷倒不少圈中女星：

富二代Nicola Peltz 身家估計是碧咸家庭的4倍

Nicola Peltz同樣是名富二代，媽媽是超模Claudia Heffner，爸爸則是億萬富豪Nelson Peltz，顯赫的身家估計是碧咸家庭的4倍，絕對稱得上門當戶對。童星出身的她於《變形金剛：殲滅世紀（Transformers: Age of Extinction）》中飾演女主角而為人熟識，過去曾與Justin Bieber、Gigi Hadid的弟弟Anwar Hadid交往。

Nicola Peltz同樣是名富二代，顯赫的身家估計是碧咸家庭的4倍。（IG＠nicolaannepeltz）

收服浪子的心全靠成功入屋

兩人就如天下間熱戀的情人一樣，不會錯過任何相處的機會，就連疫症也不能阻隔他們奔往對方的心。Nicola Peltz固然充滿魅力，但她能成功融入碧咸一家也是收服Brooklyn Beckham的一大因素。她積極參與Brooklyn Beckham的家庭聚會，與家中上下相處融洽，更指家中寵兒哈七是她夢想中的小妹妹，求婚照片也是出自她手。Nicola Peltz更經常穿著Victoria Beckham個人品牌的服裝為其宣傳，就連求婚當天那身黃色的連身裙亦是出自其品牌。當兩人公開訂婚喜訊後，碧咸夫妻亦於IG上為婚事送上祝福，歡迎新成員的加入。

【按圖看】Nicola Peltz積極參與Brooklyn Beckham的家庭聚會，與家中上下相處融洽：