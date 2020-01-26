【髮型Apps】想試新造型又怕後悔？5個程式幫你模擬長短髮、髮色

想換髮型前，大家總會擔心新造型不適合自己，所以遲遲不敢行動。畢竟頭髮剪去後就和青春小鳥一樣不會回來，下的每一個決定都得好好考慮。但是，科技始終來自人性，現在手機上就有許多 APP 可以幫你隨意換髮型，看看究竟適不適合自己！

1. Change Hairstyle

髮型 APP 最怕的就是頭髮用動畫呈現，但在這個程式裡，所有髮型都是用真實的天然頭髮去變換。選擇短、中、長任一種頭髮長度，然後就能開始盡情換造型了！男女的髮型都有，還在猶豫想要留長還是剪短的人，快試試這個 APP，幫自己解惑吧！

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2. Hair Zapp

如果只是想簡單看看自己在哪種造型最好看，Hair Zapp 就能幫你完成！雖然髮型數量上不多，但操作介面簡單，用一張照片就能自由變換髮型，也能很即時的跟不同造型作比較，與朋友討論選出最適合你的造型。

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3. Hair styles and Haircuts

有時候只是想為自己一成不變的頭髮變換造型，卻又不想在頭髮上動刀，那這個APP就非常適合你唷！裡面有許多影片教你如何為自己的頭髮變換造型，不用找設計師，自己在家就能變出新花樣。不論是辮子、包包頭還是馬尾，想得到與想不到的新髮型都能在這裡找到！厭倦了始終如一的髮型嗎？快去上面找找哪一種造型最適合你吧！

4. Hair Color

染奶茶色比較適合我，還是酒紅色比較顯白？每次要染髮都陷入天人交戰嗎？與其懷著忐忑的心跟設計師說要染什麼顏色，不如先用這個APP 看看自己想染的髮色適不適合吧！

5. Hairfit

喜歡韓系髮型的人有福了！有時候想換髮型可能是看到某個喜歡的明星換了新造型，或是被某齣韓劇的造型吸引，忍不住就跟設計師說：「請把我剪成宋慧喬！」最後發現自己完全不適合。在跟設計師開口前，可以先用這個APP找找自己喜歡的韓星髮型，看看能不能駕馭唷！

Dappei 結語： 下次換髮型前，除了詢問朋友和設計師的意見外，不妨試試這些APP，在動刀之前確認新髮型是否符合自己的期待吧！

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原文：始終無法擺脫單一的髮型？找設計師前先用這 5 個「髮型 APP」幫自己模擬新造型吧！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。

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