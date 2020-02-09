【髮型】Scrunchies熱潮強勢回歸　復古髮圈手殘也能紮出時尚造型

小時候逛夜市或一些美容用品店時最常見的髮型裝飾品就是髮圈束，或又有人因為造型像大腸而稱為大腸圈，但其實人家的正確名稱叫做「Scrunchie」！Scrunchie 這個念起來饒舌的名字當初是由 Rommy Revson 發明，當初 Rommy 因為想不出要叫這個髮圈束什麼名字而以家中的貴賓犬命名，真是一個有趣又奇特的命名故事呢！而 Scrunchie 的誕生在 80 以及 90 年代可以說是女生必備髮型小物，就連傳奇女王瑪丹娜都是 Scrunchie 的粉絲。

1.甜美編織造型

大家不覺得 Scrunchies 配上甜美編織髮型彷彿回到 80 年代的電影中，這種既復古又時髦的髮型搭編覺得非常適合打扮偏日系的女孩，雖然說編織髮型需要手巧的女孩才做得到，但是基本的打辮子其實非常簡單，只要綁完辮子後在收尾的時配上 Scrunchies 真的不難，女孩們大家一起來試看看。

2.知性風包頭

知性風包頭非常適合上班族的造型，每天起床刷牙洗臉化妝的時間都不夠，但還要花時間整理髮型實在太浪費時間，這時候只要一條髮圈束將頭髮都綑起來，有誰會發現你沒有整理頭髮呢？

3.慵懶韓妞髮髻

第三種造型是搭編本人的最愛，也是搭編每天的上學遲到的造型，比起整個綑起來的包頭，這種將馬尾往內綁再拉出一點點的造型更適合學生，而且這種慵懶低髮髻造型可是韓妞們的最愛，想要一秒變韓妞這樣綁就沒錯！

4.隨性低馬尾

雖然說低馬尾造型可以說是相當普通，但只要配上任一種款式的 Scrunchies 整個氣質都不一樣。切記一定要綁低馬尾，因為利用低馬尾造型可以隨意鬆綁也不會有痕跡，拆下來的髮圈束還能放在手腕上當造型呢！

Dappei 結語： 大家俗稱的大腸圈在近幾年又開始回歸時尚界，難怪人家說時尚這種東西就是不停的循環，女孩們又開始可以大量收集 Scrunchies 了！難道只有搭編覺得女生真的是錢怎麼賺都買不夠，慾望好無窮呀！

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原文：Scrunchies 復古髮圈強勢回歸，連新手都會的 Scrunchies 做出優雅又迷人的髮型

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