石原里美、小嶋陽菜都是日本女神級明星，是許多女生的偶像，更有不仿妝片模仿她們，到底女明星平時會用甚麼美妝品？ 日本COSME ME 整合了日6位女明星的化妝、護膚品，而且這些都不是貴婦品牌，再一次證明開架也有好東西，是小資女的福音。

先按圖看看小嶋陽菜、AKB成員等4位女明星愛用中、平價妝品＝＝＞

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橋本環奈有「千年一遇美少女」之稱。（橋本環奈 Twitter）

橋本環奈

今年才21歲的橋本環奈被封為「千年一遇美少女」，甜美外型和呆萌個性吸引不少粉絲，甚至有隱形眼鏡公司為擁有淺啡色琥珀眼睛的她推出「橋本環奈隱形眼鏡」，令一班女生瘋狂。

橋本環奈的眼妝，當然也極具參考價值。有指橋本環奈非常喜歡Love Liner Liquid Eyeliner 畫出幼細的深啡色眼線，加上Kate 的大地色眼影盒，顯色度高，容易上手畫出深邃眼妝，又不失自然感，也突出她的青春無敵。

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石原里美是不少女生的模仿對象。（《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》劇照）

石原里美

「日劇女神」石原里美《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》終於播出，她劇中清爽自然的醫護Look一樣好看。

石原里美清純的樣貌、甜甜的笑容，每一次回歸都成為熱話，更是不少女生的模仿對象；面對長時間拍攝的石原里美非常注重底妝，她拍攝《親密姐妹》便是選用了RMK Liquid Foundation ，是「日本底妝霸王」，曾奪下@cosme粉底液排行榜中第3位；粉底具適度的遮瑕力和保濕效果，令妝感更自然、輕薄，可營造輕盈貼服的底妝。

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（資料來源：COSME ME）