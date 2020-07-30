相信女生們每次到韓國旅行，必定會到訪Olive Young，搜羅韓國女生近期流行的美妝品。踏入2020下半年，Olive Young統計了上半年最受歡迎的化妝與護膚品排行榜，即使因疫情未能到韓國旅遊，也能預先整理好血拼清單。

疫情持續肆虐，長期戴上口罩令肌膚變差，誘發暗瘡粉刺等問題。要舒緩「口罩肌」，便先要做好潔面這一步。（IG＠makeprem）

疫情持續肆虐，長期戴上口罩令肌膚變差，誘發暗瘡粉刺等問題。要舒緩「口罩肌」，便先要做好潔面這一步。雖然不少女生於戴口罩期間減少了化妝的次數，但肌膚的油脂分泌於炎夏特別旺盛，要養出如韓國女生的水光肌，便要留意Olive Young的潔面產品排行榜。

按圖看第三至十名：

+ 4 + 3 + 2

第二名：Avène清爽潔膚啫喱

抗敏品牌Avène的無皂配方可以幫助肌膚油水平衡（IG＠naestvedsvaneapotek）

抗敏品牌Avène的無皂配方可以幫助肌膚油水平衡，潔膚啫喱不含Paraben防腐劑，另外具有三種活性成分可以舒緩發炎現象、調節油脂分泌與溫和清潔肌膚。即使是油性肌膚亦不宜使用強力去油的潔面產品，過度清潔會造成肌膚過乾，繼而分泌油脂保護表皮的情況，造成另一個極端。雖然產品針對油性肌膚，但成分溫和，用後不會有繃緊感覺。

第一名：make p:rem 溫和弱酸性洗面乳

make p:rem是韓國的人氣品牌，包裝走北歐風格，簡單而實在。（IG＠makeprem_global）

make p:rem是韓國的人氣品牌，包裝走北歐風格，簡單而實在。洗面乳強調clean beauty的信念，達美國EWG安全認證等級，代表不含危害人體的有毒物質，成分安全可靠。洗面乳ph值約5.5，弱酸性適合所有肌膚使用，溫和清潔並為肌膚保濕。美妝達人Pony於YouTube拍片分享保養程序時，亦曾提及自己愛用make p:rem的洗面乳，可想其受歡迎程度。