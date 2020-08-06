女明星「妝前妝後」若判若兩人，常常會引起熱烈討論，但是除了女明星之外，許多男星少了化妝的「掩飾」，真實容貌同樣會讓人嚇一大跳，差距很大。到底有哪些男星素顔卸妝後，男神顔值即走樣下降差距很大？

黃曉明參演多檔内地人氣綜藝節目，近日因「溶妝」引起話題。（黃曉明@微博）

黃曉明節目中溶妝驚現真實容貌 網民嘲：老了十歲

内地男星黃曉明參與的多檔綜藝節目正如火如荼地播映中，其中話題節目《中餐廳4》再次將黃曉明推向風口浪尖，過去黃曉明曾經因為「霸道總裁」性格而引起爭議，不過今次無關個人作風，反而是黃曉明的容貌引起網民熱烈討論。

黃曉明在《中餐廳4》中再次擔當店長。（中餐廳@微博）

黃曉明參與演出的《中餐廳4》在内地熱播：（點閱下圖查看）

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第四季《中餐廳》開播繼續由黃曉明擔任店長，帶領趙麗穎、張亮等一眾明星在遊輪上開設餐廳。登船報到的第一天黃曉明第一個抵達，發現要登船之前需要行走二百多級樓梯，在36度驕陽豔日的高溫下，他需要自行搬四箱沉甸甸的行李到船上。黃曉明一邊搬行李一邊大汗淋漓，最後幸得旁人的幫助下順利將四個大行李搬運到船上，不過此時黃曉明早已滿頭大汗，汗水浸透襯衫，樣子十分狼狽。

黃曉明在炎炎夏日下搬運行李大汗淋漓。（中餐廳@微博）

而疲累到體力透支的黃曉明用紙巾抹汗疑將臉部妝容一併抹走，在全員用餐時，黃曉明素顔曝光，他的樣子似乎筋疲力盡，眼窩深深凹陷、雙眼失神、滿臉通紅，溶妝後像變了另一個人，被網民恥笑：「瞬間老了十歲」。

黃曉明在《中餐廳4》節目中溶妝令素顔曝光：（點閱下圖查看）

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黃曉明過去曾多次被質疑整容（點閱下圖查看）：

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許多男明星其實「妝前妝後」相差很大，卸妝後的素顔樣秒變另一個人，有的人雙眼失神、有的人皮膚狀況差、有的人黑眼圈明顯，各種面部問題暴露無遺，男神形象瞬間崩塌......

男明星真實素顔瞬間「走樣」：（點閱下圖查看）

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